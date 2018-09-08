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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ заявили, что не признают автокефалию украинской церкви‍

(обновлено: 23:16 08.09.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВид на Успенский, Архангельский соборы и колокольню Ивана Великого в МосквеВид на Успенский, Архангельский соборы и колокольню Ивана Великого в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Московский патриархат готов прервать евхаристическое общение с Константинополем, если Украинской церкви будет дарована автокефалия, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он указал на то, что Константинопольский патриархат "наглым и циничным образом" вмешался в дела иной поместной православной церкви.

"Это не только заводит диалог в тупик, но и грозит расколом всего мирового православия", — предупредил митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что каноническая церковь не примет автокефалию УПЦ. 

"И у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать общение с Константинополем", — сказал митрополит.

Патриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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УПЦ обвинила патриарха Варфоломея в провоцировании новой "Великой схизмы"

Он выразил опасения, что Константинопольский патриархат все же "доведет до конца свой коварный план", и таким образом "автокефалию получит какая-то группа раскольников", которую не признают в православном мире.

Митрополит Иларион также заявил, что своими последними действиями Константинополь поставил себя "вне правового поля вселенского православия". Это значит, что патриарх Варфоломей уже не будет иметь права называть себя "главой трехсотмиллионного православного населения планеты", считает глава ОВСЦ. 

"По крайней мере, половина этого населения его не будет вообще признавать. То есть, по сути дела, своими действиями он расколет все мировое православие", — отметил представитель РПЦ.

Средства церковной дипломатии исчерпаны

Как заявил митрополит Иларион, в Московском патриархате считают исчерпанными "средства церковной дипломатии" в отношениях с Константинопольской церковью.

Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В РПЦ надеются на понимание Константинополем важности решений по Украине

Назначение патриархом Варфоломеем двух своих экзархов на Украину без согласования с патриархом Кириллом и митрополитом Киевским Онуфрием было "подлым и вероломным" шагом, сказал глава ОВСЦ.

Вместе с тем он выразил надежду, что в Константинополе все же "пересмотрят свое решение" и "никакие экзархи никуда не поедут".

В противном случае Русская церковь может принять ответные меры, добавил митрополит. 

"Но я, наверное, не стал бы сейчас их озвучивать до того, как они будут приняты", — сказал представитель РПЦ. По его словам, Московский патриархат оставит "пока еще все-таки партнерам" шанс одуматься.

Экзархи патриарха Варфоломея в Киеве

Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"Украина все же получила независимую церковь". Что еще выдумали в Киеве
В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

Священный Синод Русской православной церкви выступил с официальным заявлением, в котором осудил это решение и выразил Константинополю протест. В сообщении отмечается, что назначение экзархов на Украину является грубейшим попранием церковных канонов, в соответствии с которыми епископам одной поместной церкви нельзя вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви.

Нужен межцерковный суд

Действия патриарха Константинопольского Варфоломея на канонической территории Московского патриархата должны стать предметом рассмотрения межправославного церковного суда, заявил РИА Новости первый заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

"На мой личный взгляд, необходимо собирать межправославный церковный суд и выносить суждение по поводу антиканонических поступков и еретических идей патриарха Варфоломея", — сказал он.

По мнению Щипкова, вероятно, будет поднят вопрос "о церковном евхаристическом общении".

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко во время праздничного богослужения в Киеве. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Ролевые игры Петра Порошенко. Теперь — в церковного реформатора

Он напомнил, что огромное количество паствы находится за пределами России, в частности, в Турции. Сейчас у этих людей есть возможность ходить в храмы Константинопольского патриархата, исповедоваться там и причащаться. 

"В случае прерывания этого общения такой возможности у них больше не будет", — подчеркнул Щипков. По его словам, в этом случае РПЦ придется предпринимать какие-то шаги, в частности, открывать приходы, строить храмы. 

Поступки патриарха Варфоломея, считает он, повлекут за собой продолжительные последствия, "уврачевывать которые придется десятилетиями".

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