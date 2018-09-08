Патриарх Варфоломей будет развивать свой "восточный папизм", считают в РПЦ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей намерен стать единоличным главой всего православного мира, и ряд его последних действий, в том числе и на Украине, фактически раскалывают вселенское православие на либеральное и консервативное направления, считает первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

"Патриарх Варфоломей одержим идеей восточного папизма. Он мечтает стать единоличным главой всего вселенского православия, по аналогии с Римо-Католической церковью. Он сказал, что Константинополь обладает некой мистической исключительностью по сравнению с другими православными церквями", — заявил Щипков в интервью РИА Новости.

По его мнению, другие поместные церкви будут на это реагировать, "естественно, отрицательно". Собеседник агентства отметил, что "Константинополь не первый раз движется в сторону раскола".

"Если мы обратимся к истории, то вспомним, что именно Константинополь инициировал переход православия на новый стиль. Этот календарный раскол не уврачеван до сих пор. Часть поместных церквей под влиянием Константинополя перешла на новый стиль, часть, как Русская православная церковь, не перешла. Внутри Элладской церкви, в Греции миллионы верующих не признали эту реформу", — сказал Щипков.

Он также напомнил, что в 1920-х годах именно Константинополь поддержал обновленческий раскол в СССР, искусственно созданный Троцким и другими большевиками. Тогда Константинопольский патриарх потребовал, чтобы патриарх Тихон, впоследствии причисленный к лику святых, сложил свои полномочия и ушел на покой. Однако в то время Русская церковь, по словам Щипкова, "в тяжелейших условиях сохранила чистоту православия".

На сегодняшний день, отметил он, Константинополь проповедует "либеральный тренд в православии".

"Речь идет о совместных молитвах с протестантами и католиками, что, мягко скажем, не приветствуется в православии. Только что Варфоломей узаконил второбрачие для духовенства — вещь, тоже запрещенная канонами святых отцов Церкви. От них постоянно исходят полупрозрачные намеки на допустимость нетрадиционной сексуальной ориентации, и так далее. Москва, напротив, олицетворяет консервативный, традиционалистский путь развития в православии, отстаивает чистоту вероучения", — сказал Щипков.

По его мнению, патриарх Варфоломей своими действиями на Украине вызывает "раскол во вселенском православии на либеральное и консервативное направления". "И он по факту официально возглавил это либеральное направление", — добавил замглавы синодального отдела.

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