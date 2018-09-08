Идеи патриарха Варфоломея должен разобрать межцерковный суд, считают в РПЦ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Действия патриарха Константинопольского Варфоломея на Украине, на канонической территории Московского патриархата, должны стать предметом рассмотрения межправославного церковного суда, заявил в субботу в интервью РИА Новости первый заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.
"Несомненно, это вызовет очень жесткую ответную реакцию в разных церквах. На мой личный взгляд, необходимо собирать межправославный церковный суд и выносить суждение по поводу антиканонических поступков и еретических идей патриарха Варфоломея", — сказал Щипков.
По его мнению, также "неизбежно встанет вопрос о церковном евхаристическом общении", и "высока вероятность, что это случится".
Поступки патриарха Варфоломея, считает он, "влекут за собой очень долгие последствия, уврачевывать которые придется десятилетиями".
Полный текст интервью с Александром Щипковым читайте на сайте РИА Новости в 21.00.