Идеи патриарха Варфоломея должен разобрать межцерковный суд, считают в РПЦ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Действия патриарха Константинопольского Варфоломея на Украине, на канонической территории Московского патриархата, должны стать предметом рассмотрения межправославного церковного суда, заявил в субботу в интервью РИА Новости первый заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

"Несомненно, это вызовет очень жесткую ответную реакцию в разных церквах. На мой личный взгляд, необходимо собирать межправославный церковный суд и выносить суждение по поводу антиканонических поступков и еретических идей патриарха Варфоломея", — сказал Щипков.

По его мнению, также "неизбежно встанет вопрос о церковном евхаристическом общении", и "высока вероятность, что это случится".

"Из этого вытекают определённые практические действия. Огромное количество нашей паствы находится за пределами Отечества, в частности, в Турции. Сегодня они ходят в храмы Константинопольского патриархата, имеют возможность там исповедоваться, причащаться. В случае прерывания этого общения такой возможности у них больше не будет. Следовательно, нашей Церкви придется предпринимать какие-то шаги по окормлению русских за рубежом. Придется открывать приходы, строить храмы, направлять туда духовенство. Мы же не можем бросить своих чад", — отметил собеседник агентства.

Поступки патриарха Варфоломея, считает он, "влекут за собой очень долгие последствия, уврачевывать которые придется десятилетиями".

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