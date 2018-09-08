Средства церковной дипломатии с Константинополем исчерпаны, считают в РПЦ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Московском патриархате считают исчерпанными "средства церковной дипломатии" в отношениях с Константинопольской церковью, об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Судя по всему, средства церковной дипломатии на сегодня исчерпаны", — заявил митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24", говоря об отношениях РПЦ с Константинопольским патриархатом.

"Константинопольская сторона поступила с нашей точки зрения подло и вероломно", — сказал он, комментируя назначение патриархом Варфоломеем двух своих экзархов на Украину без согласования с патриархом Кириллом и митрополитом Киевским Онуфрием.

По словам митрополита Илариона, особенно удивительны данные шаги Константинополя с учетом прошедшей недавней встречи в Стамбуле 31 августа патриархов Кирилла и Варфоломея, которую глава ОВЦС охарактеризовал как "внешне вполне цивилизованную, вежливую и даже братскую беседу".

Тем не менее глава ОВЦС выразил надежду, что в Константинопольском патриархате "пересмотрят свое решение" и "никакие экзархи никуда не поедут".

Говоря о возможных ответных мерах Русской церкви, архиерей РПЦ заметил, что "меры могут быть самые разные". "Но я, наверное, не стал бы сейчас их озвучивать до того, как они будут приняты, потому что все-таки мы на каждом этапе будем оставлять нашим пока еще все-таки партнерам возможность одуматься и пересмотреть свои решения", — заключил митрополит Иларион.

В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.