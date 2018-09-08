В РПЦ предположили, для чего Константинополь назначил экзархов на Украине

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Назначенные патриархом Варфоломеем экзархи должны поехать в Киев, чтобы, вероятно, готовить предоставление автокефалии Украинской церкви, считает председатель ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
По мнению митрополита Илариона, экзархи "назначены для того, чтобы провести решение об автокефалии, о которой Украинская церковь не просила, об автокефалии просили раскольники".
В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.
Епископат Украинской православной церкви ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную часть геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.