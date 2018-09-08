В РПЦ предположили, для чего Константинополь назначил экзархов на Украине

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Назначенные патриархом Варфоломеем экзархи должны поехать в Киев, чтобы, вероятно, готовить предоставление автокефалии Украинской церкви, считает председатель ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Я думаю, что в данном случае речь идет о двух спецпредставителях Константинопольского патриархата, которые должны поехать в Киев, чтобы готовить предоставление автокефалии Украинской церкви", — сказал митрополит Иларион, комментируя в эфире телеканала "Россия 24" решение патриарха Варфоломея о назначении двух экзархов на Украине.

По мнению митрополита Илариона, экзархи "назначены для того, чтобы провести решение об автокефалии, о которой Украинская церковь не просила, об автокефалии просили раскольники".

В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине вне рамок Украинской православной церкви. Ранее он заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.

Епископат Украинской православной церкви ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную часть геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.