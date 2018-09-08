Митрополит Иларион назвал причину смены гендиректора "Софрино"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Решение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о смене руководства художественно-производственного объединения "Софрино" было необходимо, чтобы софринские мастерские вновь стали конкурентоспособными, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Таким образом он ответил на вопрос ведущей программы "Церковь и мир" на канале "Россия 24" об отношении к недавнему увольнению многолетнего руководителя "Софрино" Евгения Пархаева.

"Человек, который возглавлял это предприятие на протяжении долгих лет, очень многое сделал для его развития", — сказал митрополит.

Вместе с тем, добавил он, в ходе проведенного на предприятии независимого аудита был выявлен ряд проблем, одна из которых заключалась в том, что по целому ряду показателей мастерские "Софрино" были неконкурентоспособными.

"Я недавно встречался с одним губернатором, и он мне прямо сказал, что когда мы строим храмы и оснащаем их церковной утварью, то заказываем ее не в "Софрино", потому что там все слишком дорого", — отметил глава ОВЦС.

Иерарх выразил надежду, что новое руководство "Софрино" исправит допущенные ошибки. Ранее исполняющим обязанности генерального директора объединения "Софрино" был назначен Григорий Антюфеев.

Предприятие "Софрино" производит иконы, облачения, различную церковную утварь, продукцию художественного и ювелирного искусства.