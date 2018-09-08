Действия Константинополя грозят единству православия, заявил Синод РПЦ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Последние действия Константинопольского патриарха Варфоломея грозят единству всего мирового православия, ответ Московского патриархата на назначение Константинополем своих экзархов (представителей) на Украину последует в самое ближайшее время, говорится в распространенном заявлении Священного Синода РПЦ.

"В оправдание своего вмешательства в дела иной поместной церкви Константинопольский патриарх приводит ложные толкования исторических фактов и ссылается на якобы имеющиеся у него исключительные властные полномочия, каковыми он в действительности не обладает и никогда не обладал. Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового православия", — отмечается в заявлении на сайте РПЦ.

Священный Синод Русской православной церкви также предупредил, что "вся полнота ответственности за данные антиканонические деяния ложится лично на патриарха Варфоломея и тех лиц в Константинопольской церкви, которые их поддерживают".

"Ответные действия Московского патриархата последуют в самое ближайшее время", — заявил Синод.

В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Ранее он заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.

Епископат Украинской православной церкви ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную часть геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.