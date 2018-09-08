МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви выступил с официальным заявлением, в котором осудил решение патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух своих экзархов (представителей) на Украину, являющуюся канонической территорией Московского патриархата.

"Священный синод Русской православной церкви выражает решительный протест и глубокое возмущение в связи с опубликованным 7 сентября 2018 года коммюнике генерального секретариата Священного синода Константинопольского патриархата, в котором сообщается о назначении двух иерархов этой Церкви — архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) — экзархами Константинопольского патриархата в Киеве", — говорится в сообщении на сайте РПЦ.

В заявлении отмечается, что "данное решение принято без согласования с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви".

Синод пояснил, что Константинопольский патриарх нарушил 2-е правило II Вселенского собора, 20-е правило Трулльского собора, 13-е правило Антиохийского собора, а также 3-е, 11-е и 12-е правила Сардикийского собора.

Решение Варфоломея, говорится в заявлении, также "полностью противоречит остававшейся до сего дня неизменной позиции Константинопольского патриархата и лично патриарха Варфоломея, который неоднократно заявлял, что признает блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной церкви в Украине".

"Решение Константинопольского патриархата принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии "православным верующим Украины" принято вопреки воле епископата Украинской православной церкви, который единодушно высказался за сохранение ее существующего статуса", — заключил Синод.