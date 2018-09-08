МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви выступил с официальным заявлением, в котором осудил решение патриарха Константинопольского Варфоломея назначить двух своих экзархов (представителей) на Украину, являющуюся канонической территорией Московского патриархата.
В заявлении отмечается, что "данное решение принято без согласования с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви".
Решение Варфоломея, говорится в заявлении, также "полностью противоречит остававшейся до сего дня неизменной позиции Константинопольского патриархата и лично патриарха Варфоломея, который неоднократно заявлял, что признает блаженнейшего митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной церкви в Украине".
"Решение Константинопольского патриархата принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии "православным верующим Украины" принято вопреки воле епископата Украинской православной церкви, который единодушно высказался за сохранение ее существующего статуса", — заключил Синод.