УПЦ обвинила Константинополь в нарушении канонической территории

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Назначение патриархом Константинопольским Варфоломеем своих представителей на Украине состоялось без ведома митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, и ответственность за возможные негативные последствия этого шага будет лежать на Константинопольском патриархате, говорится в сообщении Украинской православной церкви.

Ранее в пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

"Назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской православной церкви. Назначение экзархов в Киев состоялось без ведома блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, как единого канонического епископа города Киева. Ответственность за возможные негативные последствия этого деяния лежать на Константинопольском патриархате", — говорится в заявлении отдела внешних церковных связей УПЦ, опубликованном на сайте Украинской церкви.

В ОВЦС обратили внимание на то, что решение Константинопольского патриархата противоречит второму правилу Второго Вселенского (Константинопольского) собора: "Не будучи приглашенными, епископы да не переходят за пределы своей области".

Решение Константинопольского патриарха ранее также осудили в Московском патриархате.