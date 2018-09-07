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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ надеются на понимание Константинополем важности решений по Украине

(обновлено: 21:37 07.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда. Архивное фотоПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Русской православной церкви (РПЦ) надеются, что в Константинополе понимают важность решений по Украине, которые могут привести к печальным последствиям, заявил в пятницу глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"Понятно, что есть какие-то разногласия в наших взглядах на ситуацию, но я думаю, что, как мы многократно говорили, и в Константинопольском патриархате, так же, как и в Московском, понимают важность этих процессов и понимают серьезность возможных последствий любых решений. И мы надеемся и верим, и делаем — со своей стороны — все, чтобы эти решения не привели ни к каким печальным последствиям для всех", — сказал Легойда в эфире радио "Вера", комментируя завершившийся в Стамбуле синаксис — собор всех епископов Константинопольской церкви.

Отвечая на вопрос, что можно предпринять верующим, он сказал, что "нужно молиться". "Здесь нужно, конечно, иметь доверие к своему священноначалию и молиться, смотреть, как развиваются события", — сказал Легойда.

Глава синодального отдела подчеркнул, что сам запрос на автокефалию "канонически абсурден", потому что с данной просьбой к патриарху Варфоломею обратились властные структуры и глава государства, и речь идет о "прямом вмешательстве политики в религиозные процессы".

Патриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"У нас есть каноническое понимание ситуации на Украине — понимание того, что раскольники просто лишили людей благодатной церковной жизни, и именно поэтому мы за это боремся. Не из-за какого-то там политического влияния, экономических преференций, которых нет, а из-за того, что мы хотим, чтобы люди жили в Церкви, чтобы у них была жизнь во Христе", — отметил Легойда.

По его мнению, большинство людей, находящихся в так называемом Киевском патриархате, который не признан в православном мире, поддались внушениям о том, что если они живут на Украине и столица у них Киев, то и "патриархат должен быть Киевский". "И здесь на уровне людей, которые не готовы рассуждать, — предложить этому какую-то понятную контраргументацию, в этой логике, очень сложно. И в этом трагедия. Потому что это миллионы людей", — добавил Легойда.

В Стамбуле 31 августа состоялась встреча патриарха Московского Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем, на которой стороны обсудили "представляющие взаимный интерес вопросы". Украинские СМИ сообщили, что якобы Варфоломей уведомил о решении Константинополя предоставить церкви на Украине автокефалию.

Патриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Как сообщалось ранее, после встречи журналисты задали вопрос участнику переговоров со стороны Константинопольской православной церкви митрополиту Галльскому Эммануилу о том, обсуждалась ли тема с церковью на Украине, автокефалии которой добиваются украинские власти. Митрополит ответил журналистам, что Константинопольский патриархат стремится объединить, а не расколоть мировое православие. Ранее также сообщалось, что в РПЦ поддержали озвученную Константинопольским патриархатом позицию о том, что созданием нового раскола на Украине нельзя уврачевать старый раскол.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявлял, что встреча патриарха Московского Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем носила братский и искренний характер и может привести к каким-либо решениям синодов этих поместных церквей. По словам Илариона, пока об этих решениях "говорить рано", самое главное, по мнению представителя РПЦ, что состоялся очень плодотворный обмен мнениями.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических структур в стране и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Украины синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

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