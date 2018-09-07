МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Назначение патриархом Константинопольским Варфоломеем своих представителей на Украине без согласования с Московским патриархатом — это вторжение на его каноническую территорию, и оно не останется без ответа, заявил в пятницу глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее в УПЦ сообщили, что Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.