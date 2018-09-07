МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Русская православная церковь "берет некоторую паузу" и будет ждать "дополнительных разъяснений" по поводу ряда заявлений со стороны константинопольской иерархии, заявил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Выступая на завершившемся на этой неделе синаксисе – собрании всех епископов Константинопольской церкви, патриарх Варфоломей, в частности, заявил, что Константинопольский патриархат имеет исключительные права на решение проблем всего православного мира, что возникновение трудностей на Украине не ново и создано не Вселенским патриархатом. Варфоломей также поставил под сомнение каноничность подчинения Украинской церкви Московскому патриархату и назвал Русскую церковь ответственной за раскол на Украине.

"После встречи патриархов Кирилла и Варфоломея (31 августа – ред.) мы стали свидетелями ряда не до конца нам понятных заявлений со стороны константинопольской иерархии. Сейчас, я думаю, нам надо взять некоторую паузу и получить какие-то дополнительные разъяснения", — сказал Волков.

Он, в частности, обратил внимание на те публикации, которые стали доступны в последние дни и были опубликованы на некоторых американских грекоязычных сайтах.

"Это были публикации из речи патриарха Варфоломея перед своими собратьями на архиерейском собрании, которое проходило 1-3 сентября. И эти заявления вызывают, по меньшей мере, недоумение и удивление, а в большей степени — серьезное непонимание. Нам нужно набраться терпения, чтобы окончательно все прояснить", — отметил пресс-секретарь патриарха.

Он также добавил, что "политическое напряжение, которое существует сейчас в мире вокруг нашей страны, как мы с сожалением констатируем, затрагивает иногда и Церковь".

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Ранее он заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.

Епископат Украинской православной церкви ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную часть геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.