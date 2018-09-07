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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

РПЦ ждет разъяснений Константинополя после обвинений в расколе на Украине

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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПатриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фотоПатриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Русская православная церковь "берет некоторую паузу" и будет ждать "дополнительных разъяснений" по поводу ряда заявлений со стороны константинопольской иерархии, заявил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Патриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Выступая на завершившемся на этой неделе синаксисе – собрании всех епископов Константинопольской церкви, патриарх Варфоломей, в частности, заявил, что Константинопольский патриархат имеет исключительные права на решение проблем всего православного мира, что возникновение трудностей на Украине не ново и создано не Вселенским патриархатом. Варфоломей также поставил под сомнение каноничность подчинения Украинской церкви Московскому патриархату и назвал Русскую церковь ответственной за раскол на Украине.

"После встречи патриархов Кирилла и Варфоломея (31 августа – ред.) мы стали свидетелями ряда не до конца нам понятных заявлений со стороны константинопольской иерархии. Сейчас, я думаю, нам надо взять некоторую паузу и получить какие-то дополнительные разъяснения", — сказал Волков.

Он, в частности, обратил внимание на те публикации, которые стали доступны в последние дни и были опубликованы на некоторых американских грекоязычных сайтах.

Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата у здания Верховной рады в Киеве. 18 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Костин
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"Это были публикации из речи патриарха Варфоломея перед своими собратьями на архиерейском собрании, которое проходило 1-3 сентября. И эти заявления вызывают, по меньшей мере, недоумение и удивление, а в большей степени — серьезное непонимание. Нам нужно набраться терпения, чтобы окончательно все прояснить", — отметил пресс-секретарь патриарха.

Он также добавил, что "политическое напряжение, которое существует сейчас в мире вокруг нашей страны, как мы с сожалением констатируем, затрагивает иногда и Церковь".

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Ранее он заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.

Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"Украина все же получила независимую церковь". Что еще выдумали в Киеве

Епископат Украинской православной церкви ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную часть геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.

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Религия и мировоззрение
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pet.g6
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