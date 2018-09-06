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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

УПЦ обвинила патриарха Варфоломея в провоцировании новой "Великой схизмы"

(обновлено: 21:08 06.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фотоПатриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Заявления Константинопольского патриарха Варфоломея грозят повторением "Великого раскола" христианской церкви 1054 года, и сегодня последствия нового разделения могут быть даже еще страшнее, говорится в комментарии на сайте Украинской православной церкви митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки по итогам прошедшего в Стамбуле на этой неделе синаксиса — собора епископов Константинопольской церкви.

"Страшнее раскола 1054 года"

Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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"Заявления, которые декларирует официальный Константинополь, не только претенциозны и несуразны по сути, но и ведут к опасности повторения раскола 1054 года, который в современных условиях может стать еще страшнее, так как возникнет на православном Востоке", — заявил митрополит Лука.

Он отметил, что в последнее время все видят, "как Константинопольский патриарх, к слову сказать, гражданин мусульманского государства и осуществляющий свою деятельность далеко за его пределами, пытается стать не только первым среди равных, а главой всей православной церкви, фактически вытесняя ее истинного главу — Христа, и уподобляясь папе Римскому".

"Несложно понять, что попытки рождения "восточного папы" провоцируют разлады и нестроения внутри православия, и вместо того, чтобы объединить все поместные церкви под своим омофором, всесвятейший Варфоломей не скрепляет, а разрывает ризы Христовы", — отметил представитель УПЦ.

Патриарх Константинопольский Варфоломей
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Он напомнил, что патриарх Константинопольский имеет лишь так называемое "первенство чести, возникшее в связи с приданием Константинополю статуса столицы Византийской империи и отпадением Рима от Церковного Тела, а не какие-то привилегии или исключительную роль наподобие служения римского понтифика".

"Готов ли Константинопольский патриархат взять на себя ответственность перед Богом за кровопролитие в связи с генерируемым межконфессиональным противостоянием, и не станет ли эта речь патриарха Варфоломея идеологическим обоснованием для "Варфоломеевской ночи" в Украине?" — такими словами завершает свой подробный разбор тезисов патриарха Варфоломея митрополит Лука.

"Политические игры" Варфоломея

Комментируя речь Вселенского патриарха, опубликованную на официальном сайте Украинской церкви в США (в юрисдикции Константинопольского патриархата), митрополит Лука отметил, что она "насыщена враждебной риторикой по отношению к Московскому патриархату". По словам иерарха, умозаключения, высказанные патриархом Варфоломеем в докладе, ставят под сомнение каноничность подчинения Киевской митрополии Русской православной церкви.

Участники праздничных мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве. 27 июля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Однако, как, в частности, отметил митрополит Лука, "кафедрой" русского митрополита Киев оставался официально и после перенесения митрополичьей резиденции во Владимир, в связи с ордынским нашествием и разорением Киева, и далее в Москву, как объединяющий центр северо-восточных епархий Руси.

"Сам факт того, что Константинопольская церковь вот уже более 300 лет признает законность иерархии, поставляемой в Украине Русской православной церковью, служит достаточным основанием того, что акт 1686 года (письмо Константинопольского патриарха Дионисия с предоставлением Москве права назначать митрополита Киевского) остается в силе и по сей день", — заявил представитель УПЦ.

По его мнению, на сегодняшний день "патриарх Варфоломей оказался втянут в политические игры и старается возродить былой духовный авторитет Константинополя, используя связи и ресурсы многочисленных греков-иммигрантов".

Митрополит Лука также повторил ранее уже озвученную позицию Украинской православной церкви о том, что "единственным канонически возможным способом решить болезненную ситуацию на Украине может быть только покаяние" тех, кто отпал от единства с православной церковью.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Дмитрий Широков
Классная отповедь константинопольскому продажному служке.
Больше всего улыбнуло - "гражданин мусульманского государства" ) Эрдоган завтра свет отключит, и куда пойдёт утираться этот изгой?
21:18
06.09.2018
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