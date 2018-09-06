Президент Эстонии встретилась с новым предстоятелем православной церкви

Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине

Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине

ТАЛЛИН, 6 сен — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Пюхтицкий монастырь в Куремяэ и встретилась с новым предстоятелем Эстонской православной церкви Московского патриархата — митрополитом Таллинским и всея Эстонии Евгением.

Ректора Московской духовной академии, архиепископа Верейского Евгения избрали предстоятелем Эстонской православной церкви Московского патриархата в мае нынешнего года, после того, как прежний глава церкви митрополит Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни.

"При нашей короткой ознакомительной встрече я разъяснила митрополиту отношения между эстонским государством и церковью и призвала его к тесному сотрудничеству как с Советом церквей, так и с другими действующими в Эстонии общинами",- написала в четверг Кальюлайд в Facebook.

Пюхтицкий Свято-Успенский женский монастырь на северо-востоке Эстонии был основан в конце XIX века. В июне 1990 года монастырь получил статус ставропигиального, то есть перешел в непосредственное подчинение патриарху Московскому и всея Руси. Это самый большой монастырь в странах Балтии, сейчас в нем проживают 116 послушниц.

Эстонская православная церковь имеет статус самоуправляемой церкви в канонической юрисдикции Русской православной церкви Московского патриархата. Она объединяет две епархии — Таллинскую и Нарвскую. Прихожанами Эстонской православной церкви Московского патриархата считают себя примерно 170 тысяч верующих.