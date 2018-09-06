"Дошли прямо до бесов": что остановило работы на Кольской скважине

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Алексей Михеев, Александр Егорцев. "Добурились до чертей" — таков был народный вердикт одному из самых амбициозных научных проектов Советского Союза, Кольской сверхглубокой скважине. Второе десятилетие спорят о том, что остановило геологические изыскания. Ходили слухи, что в рабочих аудиозаписях исследователей остались "крики грешников в аду". Почему в руинах варварски разрушенной буровой до сих пор не по себе, кто увидел во сне дьяволят, исполняющих "Гимн рабочих", и где находится вход в Шамбалу — в материале РИА Новости.

Кто живет на сверхглубокой

"Ничего не слышите?" — проводник на несколько секунд замирает, к чему-то прислушиваясь.

"А должны?" — с наигранным равнодушием бросаем мы. Но холодок по коже все же пробежал. Забраться в полночь в давно заброшенное людьми жутковатое место — идея не из лучших. На много километров вокруг — каменная тундра Кольского полуострова, белая ночь и абсолютный штиль.

© Фото : Александр Егорцев Вид на Кольскую сверхглубокую скважину © Фото : Александр Егорцев Вид на Кольскую сверхглубокую скважину

Идем в темноте безжизненных коридоров, попадаем в просторный ангар. Луч фонарика ползет вверх по бетонной стене, останавливается на уровне второго этажа, выхватывает из темноты крохотное окошко вроде тех, что в кинобудках.

"Вот в том помещении у нас и находилась вся записывающая аппаратура — через это окошко тянулись провода прямиком на буровую. Так что, если и были какие-то "голоса ада", записи велись здесь", — наш проводник Сергей Нестеренко, один из последних сотрудников Кольской сверхглубокой скважины, снова вслушивается в ночную музыку заброшенного объекта: где-то гулко бьют в бетонный пол капли.

Вокруг деревянные шкафы, осколки стекла, фрагменты металлоконструкций. Сквозь пустые глазницы разбитых окон видно оранжевое зарево белой ночи над сопками. За покореженным листом металла чудится какое-то движение. Лисица! Мелькнула и скрылась в тундре.

Путешествие к центру Земли

"Знаешь, это как покорение космоса", — Сергей, обойдя лужу, в которой валяется старый вантуз, выхватывает фонариком торчащий из воды люк, намертво закрученный огромными болтами. Только в космос человечество продвинулось гораздо дальше, чем в глубь Земли… 12 262 метра — это предел. Глубже Земля людей не пустила.

Кольская сверхглубокая скважина (или СГ-3) находится в Мурманской области, недалеко от границы с Норвегией, между городом Заполярным и поселком Никель. Занесена в Книгу рекордов Гиннесса. В отличие от остальных сверхглубоких скважин мира, преследующих практические задачи — добычу нефти и газа, Кольская бурилась исключительно в научных целях: для исследования нижних слоев земной коры и мантии. Проект реализовывала специально созданная экспедиция глубокого бурения. Кстати, некоторые общепринятые представления о строении Земли эта скважина неожиданно опровергла.

Колодец в ад

О Кольской сверхглубокой я впервые услышал лет 10-15 назад от священника, в прошлом — сотрудника ленинградского КБ. Он был знаком с одним из ученых, работавших на СГ-3. Как-то тот признался, что у него сохранились кое-какие записи приборов со скважины. Есть там и звуки "дна" — очень странные, мягко говоря, неприятные… Его версия отличалась от растиражированной в прессе и интернете легенды о "стонах грешников в аду", но была не менее мрачной.

© Фото : Александр Егорцев Остатки Кольской сверхглубокой скважины © Фото : Александр Егорцев Остатки Кольской сверхглубокой скважины

Слухи о том, что советские ученые на Кольском полуострове "добурились до ада", ходят с конца 1980-х. Мол, опустили на дно скважины некие приборы, которые зафиксировали очень высокую температуру, настоящее адское пекло, а потом в микрофонах раздались страшные звуки, похожие на "стоны грешников из преисподней". Рассказывали даже, что как-то из скважины выпрыгнуло некое существо, похожее на черта.

Иностранные журналисты прозвали советскую буровую на Кольском полуострове "колодцем в ад" (Well to Hell hoax). Говорили, что именно из-за бурения распался Советский Союз — мол, каждый новый километр в глубь планеты приносил стране несчастья, а когда началась проходка тринадцатой тысячи метров, страна и вовсе развалилась.

Позже последовали разоблачения. Оказалось, страшилку об "адской" буровой запустила одна из финских газет, приурочив публикацию ко Дню дурака — 1 апреля. В интернете можно найти воспоминания о том, как сами советские ученые, атеисты и юмористы, придумали шутку о "звуках из преисподней". Но как бы то ни было, неоспоримо, что на глубине свыше десяти тысяч метров бурение регулярно сталкивалось с трудностями, препятствиями и неудачами.

Двести двадцать по Цельсию

Одна из крупнейших аварий случилась на Кольской СГ в сентябре 1984 года. На глубине 12,066 километра буровая колонна внезапно застряла. Попытались поднять на поверхность — не получилось. Прибавили усилие, но колонна с места не сдвинулась, а стрелки приборов вдруг показали падение веса. Отвинчивая поочередно каждую секцию, начали подъем. Однако сам бур и несколько километров труб остались в чреве Земли.

На максимальной глубине температура достигла 220 градусов. Дальше, после ряда аварий, пробиться так и не смогли. Бурение окончательно прекратили в 1992 году, скважину законсервировали. Возможно, навсегда.

© Фото : Александр Егорцев Вид на руины Кольской сверхглубокой скважины © Фото : Александр Егорцев Вид на руины Кольской сверхглубокой скважины

"Когда меня расспрашивают об этой загадочной истории, я не знаю, что говорить. С одной стороны, рассказы про "демона" — чушь собачья. С другой стороны, как честный ученый, я не могу утверждать, что знаю, что же именно у нас произошло. Действительно, был зафиксирован очень странный шум, потом — взрыв. Спустя несколько дней ничего подобного на той же глубине не обнаружилось", — вспоминает академик Давид Губерман, руководивший проектом.

Бесов нет, но страшно

А как же "звуки ада" и некие аудиофайлы с Кольской сверхглубокой, которые есть в интернете? Эксперты, исследовав интернет-версию "стонов из преисподней", признали в ней подделку, похоже, смонтированную в студии с использованием технологии озвучания фильмов о вампирах и зомби.

"Были ли здесь "звуки ада"?— переспрашивает Сергей Нестеренко. — Меня оставляли дежурить и ночью, и днем, одного, когда на буровой уже не было персонала. А до этого тут работал мой отец — обслуживал оборудование. Так вот, не было этих звуков. Если бы что-то было, мы бы наверняка узнали…"

Но в одном из корпусов у лестницы, ведущей на второй этаж, он останавливается, замирает, несколько секунд к чему-то прислушивается и тихо говорит: "А вот туда мы не пойдем". — "Почему?" — "Там как-то нехорошо. Не скажу точно, что именно, но мне там однажды стало страшно. Больше стараюсь туда не заходить", — туманно ответил наш проводник.

© Фото : Александр Егорцев Внутри остатков строений Кольской сверхглубокой скважины © Фото : Александр Егорцев Внутри остатков строений Кольской сверхглубокой скважины

Любить, как женщину

Это был проект "планетарного масштаба", вспоминают местные. А сейчас все разрушено. Причем словно в каком-то безумии. "Поражает энергия разрушения. Не просто разворовали, а именно остервенело разгромили. Жалко труд поколений ученых, в том числе и моего отца, жалко нашу сверхглубокую! Вот как это все взять и убить, уничтожить?" — сокрушается Сергей.

Посмотреть на развалины, на замурованный выход скважины с плавающим по соседству вантузом приезжают со всего мира. В корпусах отлично сохранились жилые помещения: только стекла заново вставить и коммуникации восстановить — и будет гостиница для туристов. А если смущают инфернальные легенды и слухи о всякой нечисти, в конце концов, можно пригласить местных священников, освятить скважину и поставить рядом памятный крест.

"Понимаешь, сверхглубокая скважина — она как женщина. Ее нельзя надолго оставлять одну, она этого не прощает", — говорит Сергей.

© Фото : Александр Егорцев Внутри строений на Кольской скважине © Фото : Александр Егорцев Внутри строений на Кольской скважине

Монах о Шамбале

"Вообще, бесов обычно представляют витающими в воздухе. Сама идея, что бесы живут где-то глубоко под землей, скорее языческая — это как раз язычники размещали ад в чреве земли. Мы не можем знать, где находится ад. И вообще, наша задача не думать о том, где он находится, а стремиться к тому, чтобы туда не попасть", — рассуждает иеромонах Феодорит (Сеньчуков), врач-реаниматолог Первой московской станции скорой и неотложной помощи.

"Про достоверность случайных контактов с инфернальным миром можно долго рассуждать. Говорят, что и вход в Шамбалу (мистическое понятие для ряда неоиндуистских течений, страна в Тибете, где живут "лемурийцы". — Прим. ред.) находится в пещере. Теоретически, наверное, это может быть. Но то, что бесы появляются из пещер, пока никто утверждать не рискнул", — говорит он.

Гребенщиков и ад

В православной традиции бесам самое место "под небом", не зря же их называют "духами злобы поднебесной". В связи с этим отец Феодорит вспоминает одну из самых популярных песен из репертуара Бориса Гребенщикова — "Город золотой": "под небом голубым" звучит страшненько — не зря в оригинальном тексте Анри Волохонского было "над небом голубым".

Один святой однажды увидел во сне несколько "бесенят". Они сидели на елке и пели: "Наша сила, наша власть". Потом эти слова вошли в знаменитый "Гимн рабочих" Николая Виленкина.