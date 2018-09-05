Патриарх Кирилл назвал себя самым свободным иерархом в истории РПЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь сегодня впервые в истории "совершенно свободна от всякого политического влияния", а с президентом России Владимиром Путиным у него складывается доброжелательный диалог.

Патриарх в среду встретился в здании Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре с архиепископом Турку и Финляндии Тарио Луома и делегацией Финской евангелическо-лютеранской церкви.

"Я хотел бы сказать об очень важной теме, которая нас беспокоит. К сожалению, эту тему западные СМИ очень политизируют и чуть ли не договариваются до того, что патриарх Кирилл несвободен и действует по тому, что ему говорит Путин. Вот хотел бы сказать, что патриарх Кирилл сегодня свободен так, как никто никогда в Русской церкви не был свободен. И не знаю, свободны ли так другие предстоятели православных церквей", — сказал патриарх.

Он подчеркнул, что "Русская церковь совершенно свободна от всякого политического влияния в стране, она находится в равноправном диалоге с властью, и это впервые за всю историю".

"И поэтому мы никогда не согласовываем с властью никаких своих действий – касается ли это внутренней жизни или внешней деятельности. Мы сами — соборно, на заседаниях синода — определяем свою линию. Начинаем развивать ее, и очень часто в доброжелательном диалоге с президентом я ему рассказываю о том, что церковь делает. Чаще всего для него это такая, новость, но, по милости Божией, он всегда как-то очень положительно это воспринимает", — сказал патриарх.

По его оценке, это "очень правильный" вектор развития.

Патриарх также выразил надежду, что "такая автономия церкви сохранится и дальше".