МИД Венгрии: отход от христианских ценностей снижает шансы ЕС стать сильнее

КРЫНИЦА-ЗДРУЙ (Польша), 5 сен – РИА Новости. Отход от христианских ценностей снижает шансы ЕС стать сильнее, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе пленарной сессии международного экономического форума в Крынице-Здруй.

"Мое видение не соответствует либеральному мейнстриму. Если мы говорим о ценностях, то должны пояснить, какие ценности имеем в виду. Говорим мы о христианских ценностях или нет?" — сказал Сийярто.

"Именно на христианских ценностях Европа стала сильной. Чем больше мы уходим от них, тем меньше у нас шансов вернуться к сильному конкурентоспособному сообществу", — добавил он, отметив, что Европа – это "христианский континент".

"Мы здесь в Польше, в Венгрии не можем понять, как в Западной Европе пытаются избавиться от христианского наследия. Как, например, христианские символы убирают из общественных зданий", — сказал он.

Венгерский министр уверен, что "более либеральная Европа является тупиком".

"Если мы отбираем у стран компетенции, мы ослабляем эти страны. Как можно сделать сильный организм, если делаем слабыми его звенья?" — спросил Сийярто.

Он считает, что в действиях европейских институтов часто усматривается "лицемерие и политкорректность". В качестве примеров он назвал отношение к проекту "Северный поток – 2", к вопросам миграции.