В РПЦ прокомментировали приглашение Шнурова и Басты на шоу "Голос"

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Александр Щипков выразил недоумение тем, что на музыкальный телепроект "Голос" позвали исполнителей, использующих в творчестве ненормативную лексику, и напомнил о воспитательной функции телевидения.

Наставниками седьмого сезона флагманского музыкального проекта Первого канала "Голос" стали Константин Меладзе, Ани Лорак, Василий Вакуленко (Баста) и Сергей Шнуров.

"Что касается и Вакуленко, и Шнурова, — люди талантливые. Но как бы так помягче сказать: у них у обоих очень сильно хромает качество языка. Не только в смысле лексики, что они матерятся — вообще их тексты, их разговоры на публике", — сказал Щипков в эфире телеканала "Спас".

"Может быть, это стилистика такая. Может быть, это образы у них такие. В общем, посмотрим, что из этой затеи получится", — добавил он.

Щипков также задался вопросом, "какая задача ставится перед программой в этом сезоне". По мнению замглавы синодального отдела, воспитательную и просветительскую функцию телевидения никто не отменял.

Впервые вокальное телевизионное шоу "Голос" стартовало в эфире Первого канала в октябре 2012 года и сразу стало популярным среди телезрителей. Это российская адаптация формата The Voice, появившегося в 2010 году на голландском ТВ.