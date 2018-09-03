Епископ: визит патриарха Иерусалимского в Катар ожидается в 2019 году

ДОХА, 3 сен — РИА Новости, Юлия Троицкая. Иерусалимский патриархат готовит визит патриарха Феофила III в Катар по случаю открытия православного храма во имя преподобного Исаака Сирина и великомученика Георгия Победоносца, несмотря на конфликт с Антиохийским патриархатом из-за юрисдикции Катара, сообщил РИА Новости архиепископ Катарский Макарий.

"Визит патриарха Иерусалимского, которого мы ждали осенью, откладывается до февраля, но подготовка к нему идет", — отметил архиепископ.

В последний раз патриарх Феофил приезжал в Катар, который стал "яблоком раздора" между Иерусалимским и Антиохийским патриархатами, в 2010 году, когда строительство храма только началось.

В то же время Антиохийский патриархат считает Катар вместе с другими арабскими странами Персидского залива входящими в его каноническую территорию, поэтому в знак протеста против действий Иерусалимского патриарха в 2014 году пошел на крайние меры и разорвал каноническое общение с иерархами родственной церкви. Антиохийский патриарх считает, что архиепископу Катарскому должен быть присвоен другой титул с переводом в другую епархию.