Митрополит Иларион: легитимизация раскола нужна Киеву для поднятия рейтинга

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Инициатором "украинской автокефалии" является действующая власть, стремящаяся поднять свой рейтинг накануне президентских выборов, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Никаких реальных успехов нет, экономическая ситуация тяжелая, политическая ситуация крайне нестабильная, недовольство народа растет, и нужен какой-то громкий успех", – сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Глава ОВЦС назвал беспредметной допускаемую возможность предоставления автокефалии Украинской церкви, поскольку каноническая Украинская православная церковь об этом не просила, а дарование автокефалии раскольничьим группировкам, выступающим под лозунгом "независимому государству — независимую Церковь", означает легитимизацию раскола.

Митрополит Иларион также подчеркнул солидарную позицию поместных православных церквей в отношении бесперспективности раскольничьего проекта на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Ранее он заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.

Епископат УПЦ ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную часть геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.