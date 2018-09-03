В Екатеринбурге 60 тысяч человек поклонились мощам святителя Спиридона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Более 60 тысяч человек в Екатеринбурге поклонились ковчегу с десницей (правой рукой) святителя Спиридона Тримифунтского, привезенному в Россию с греческого острова Корфу, сообщает в воскресенье Екатеринбургская епархия.

Святыня находилась в екатеринбургском Храме на Крови.

"С 30 августа по 2 сентября 2018 года — в дни принесения в Екатеринбург ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунтского — этому угоднику Божиему поклонились более 60 тысяч человек — паломники из уральской столицы, городов Екатеринбургской митрополии и разных уголков нашей страны", — говорится в сообщении.

В своем архипастырском слове в ходе ночной божественной литургии 2 сентября, которая завершала пребывание святыни на Урале, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поблагодарил всех, кто в эти дни приходил в Храм на Крови, поблагодарил святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Нектария, благословивших принесение мощей святителя Спиридона в Россию и, в частности, Екатеринбург, и организации, содействовавшие этому.

"Пусть в наших сердцах всегда останется память об этих добрых днях, проведенных с этим угодником божиим", — приводятся в сообщении слова митрополита Кирилла. По завершении ночной литургии ковчег с мощами отбыл в Красноярск — очередной город многодневного пребывания десницы в России.

Первым городом пребывания десницы святителя Спиридона Тримифунтского в России стал Краснодар. Православной святыне в Екатерининском кафедральном соборе поклонились более 50 тысяч человек. После Екатеринбурга ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского доставят в Красноярск, Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары и Ярославль. В Москве мощи будут находиться с 22 сентября по 15 октября, верующие смогут поклониться им в храме Христа Спасителя.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства будущий святитель отдавал на нужды ближних и странников, за что был вознагражден даром чудотворения и исцеления безнадежно больных. После смерти жены Спиридон был избран епископом города Тримифунта. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес, по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Сам он, даже будучи епископом, по-прежнему пас овец и работал в поле.

Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу. Здесь, в городе Керкира, они и поныне хранятся в храме во имя Спиридона Тримифунтского.