Порошенко: Константинополь может дать автокефалию "без учета мнения Москвы"

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат решил предоставлять право на создание поместной церкви без учета "мнения Москвы".

Накануне украинский канал "Громадьске ТВ" сообщил, что на общем собрании (синаксис) епископата Константинопольского в Стамбуле епископы решили, что Константинопольская церковь уполномочена без согласия других церквей предоставлять автокефалию церкви, которая об этом просит. На официальном сайте Константинопольского патриархата такой информации нет. Окончательное решение по таким вопросам уполномочен принимать Синод, который состоится позже.

"Вчера было принято решение о праве Вселенского патриархата без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам, но в первую очередь Украине, право на создание поместной соборной православной украинской церкви", — сказал Порошенко во время выступления на линейке одной из школ в Киеве, трансляцию вели украинские телеканалы.

На прошлой неделе в Стамбуле состоялась встреча патриарха Московского Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем. После встречи журналисты задали вопрос участнику переговоров со стороны Константинопольской православной церкви митрополиту Галльскому Эммануилу о том, обсуждалась ли тема с церковью на Украине, автокефалии которой добиваются украинские власти. Митрополит ответил, что Константинопольский патриархат стремится объединить, а не расколоть мировое православие. При этом украинские СМИ сообщили, что якобы Варфоломей уведомил о решении Константинополя предоставить церкви на Украине автокефалию. В УПЦ МП заявили, что это ложная информация, которая искажает слова Эммануила. В своей речи митрополит Эммануил никак не сообщал о том, будто Константинопольский патриархат принял решение предоставить автокефалию церкви на Украине, подчеркнули в УПЦ.

Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Ранее он заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.

Епископат Украинской православной церкви ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.