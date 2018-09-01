Папа Франциск назвал доступ к питьевой воде одним из основных прав человека

ВАТИКАН, 1 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал всех людей доброй воли хранить и защищать творение Божие, обращая особое внимание на защиту водных ресурсов планеты, он назвал доступ к питьевой воде одним из основных прав человека.

"Мы должны признать: мы не смогли ответственно охранять творение. Состояние окружающей среды как на глобальном уровне, так и во многих отдельных местах, нельзя назвать удовлетворительным. Поэтому выявилась необходимость обновленного и здорового отношения между человечеством и творением", — говорится в ежегодном папском послании ко Всемирному дню молитвы о защите творения Божия, который отмечается 1 сентября.

В этом году акцент в послании сделан на важности особого внимания к "проблеме воды — простого и драгоценного элемента, получить доступ к которому, к сожалению, для многих трудно, если вообще возможно". В этой связи Франциск подчеркнул, что доступ к питьевой воде является "основным, фундаментальным и всеобщим правом человека", поскольку именно он определяет выживание людей, а значит является условием для соблюдения других прав человека.

"Чувствую необходимость выразить благодарность Богу за "сестру воду", простую и полезную, как ничто иное для жизни на планете", — пишет понтифик, напоминая, что для христиан вода является еще и символом очищения и жизни.

Отдельно папа Римский остановился на проблеме состояния морей и океанов. Он обратил внимание на то, что сохранение этого бесценного блага сегодня является самый настоящим вызовом для человечества. При этом Франциск отметил явный недостаток эффективного контроля в деле защиты моря за пределами национальных границ. "Мы не можем позволить, чтобы моря и океаны наполнялись неподвижными просторами плавучего пластика", — подчеркнул он.

В послании глава Римско-католической церкви обращается и к острой миграционной проблеме, указывая, что морские воды должны быть "не знаком разделения между народами, а знаком встречи для человеческого сообщества".

"Помолимся за то, чтобы были защищены те, кто рискует жизнью на волнах и ищет лучшего будущего. Попросим Господа и тех, кто несет высокую службу политики, чтобы наиболее деликатные вопросы нашей эпохи, в частности, связанные с миграцией, климатическими изменениями, правом для всех пользоваться первичными благами, рассматривались бы с ответственностью, дальновидностью и великодушием", — призвал Франциск.

Всемирный день молитвы о защите творения Божия в Римско-католической церкви был учрежден папой Франциском в 2015 году. В 2017 году папа Франциск и патриарх Константинопольский Варфоломей впервые направили совместное послание по этому случаю.

В послании понтифик указал, что этот день отмечается "в единении с нашими православными братьями и сестрами и в согласии с другими христианскими церквами и общинами".