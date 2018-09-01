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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл раскрыл детали встречи с Варфоломеем

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© AP Photo / Lefteris PitarakisВстреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и патриарха Константинопольского Варфоломея I в Стамбуле. 31 августа 2018Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и патриарха Константинопольского Варфоломея I в Стамбуле. 31 августа 2018
© AP Photo / Lefteris Pitarakis

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Патриарх Московский Кирилл заявил, что итоги его переговоров с патриархом Константинопольским Варфоломеем не несут ничего такого, что произвело бы "взрыв в сознании", разговор получился очень правильный.

Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата у здания Верховной рады в Киеве. 18 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Костин
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"Мы обсуждали все вопросы, которые нас волнуют. Но еще раз хочу сказать, что это была братская беседа, и я без согласования с его святейшеством (патриархом Варфоломеем) не хотел бы посвящать вас в детали. Хотя ничего секретного там не было. И ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании,… ничего этого не было. Разговор был очень правильный", — сказал предстоятель, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече тема "украинской автокефалии".

Патриарх Кирилл напомнил, что с предстоятелем Константинопольской церкви они не виделись в течение двух лет — предыдущая встреча состоялась в январе 2016 года в Швейцарии.

"Многое за это время произошло в жизни наших церквей, и ситуация в мире очень поменялась. Поэтому мы в конфиденциальном режиме это обсудили — в таком, хорошем смысле слова, не то что это "тайны за семью печатями", а в том смысле, что это был разговор между двумя братьями", — сказал патриарх.

Самое важное для православного мира

Софийский собор в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
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На встрече с патриархом Константинопольским Варфоломеем в его резиденции в стамбульском квартале Фанар патриарх Кирилл напомнил об ответственности предстоятелей "за всю Церковь Христову" и за сохранение единства православного мира.

"У меня с этим местом связаны очень светлые воспоминания, потому что никогда мы не сделали ничего, что могло бы повредить вселенскому православию. Потому что мы несем ответственность за всю Церковь, за все Тело Христово", — сказал патриарх Кирилл, приветствуя предстоятеля Константинопольской церкви.

В свою очередь патриарх Варфоломей, открывая встречу, отметил, что рад приветствовать патриарха Кирилла в своей резиденции. "Всякий раз, когда вы приезжаете, для нас это радость, радость обсудить вместе вопросы, представляющие взаимный интерес", — сказал он.

"Мы верим в силу диалога… Диалог — это путь, который нам указан самим Богом", — добавил Варфоломей.

Плодотворный обмен мнениями

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© РИА Новости / Михаил Маркив
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Встреча патриарха Московского Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем носила братский и искренний характер и может привести к каким-либо решениям синодов этих поместных церквей, заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Были ли приняты какие-то решения на этой встрече? Я хотел бы сказать вот о чем: два патриарха не могут встретиться и просто принять какие-то решения за свои церкви, потому что каждая православная церковь управляется собором. Во главе церкви стоит архиерейский собор, а в период между архиерейскими соборами Церковью управляет священный синод. И каждый патриарх, естественно, представляя свою церковь, говорит от ее лица. Но решения принимаются не в каком-то кулуарном формате, а на синодах соответствующих церквей", — сказал митрополит.

"Та беседа, которая сегодня состоялась, может в дальнейшем привести к каким-то решениям синодов Константинопольской и Русской православной церкви", — допустил Иларион.

Но пока об этих решениях "говорить рано". Самое главное, по мнению представителя РПЦ, то, что состоялся очень плодотворный обмен мнениями.

"Трезвая позиция"

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov
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Митрополит Иларион отметил, что в РПЦ поддержали озвученную Константинопольским патриархатом позицию о том, что созданием нового раскола на Украине нельзя ликвидировать старый раскол.

"Я хотел бы обратить внимание на то высказывание митрополита Эммануила, которое прозвучало в греческих СМИ о том, что мы — имеется в виду Константинопольский патриархат — не будем уврачевывать раскол путем создания другого раскола. Я думаю, что это очень трезвая позиция", — заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, у Константинопольской православной церкви и Русской православной церкви "есть своя позиция по различным вопросам".

Автокефальная церковь на Украине

Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II на праздновании 1030-летия Крещения Руси
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Ранее он заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.

Епископат Украинской православной церкви Московского патриархата ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ МП убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.

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