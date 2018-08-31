В РПЦ поддержали мнение Константинополя по украинской церкви

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В РПЦ поддержали озвученную Константинопольским патриархатом позицию о том, что созданием нового раскола на Украине нельзя уврачевать старый раскол.

В Стамбуле состоялась встреча патриарха Московского Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем, на которой стороны обсудили "представляющие взаимный интерес вопросы". После встречи журналисты задали вопрос участникам переговоров со стороны Константинопольской православной церкви (КПЦ) митрополиту Галльскому Эммануилу о том, обсуждалась ли тема с церковью на Украине, автокефалии которой добиваются украинские власти. Митрополит ответил журналистам, что КПЦ стремится расколоть, а не объединить мировое православие.

"Я хотел бы обратить внимание на то высказывание митрополита Эммануила, которое прозвучало в греческих СМИ о том, что мы — имеется в виду Константинопольский патриархат — не будем уврачевывать раскол путем создания другого раскола. Я думаю, что это очень трезвая позиция", — заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, у Константинопольской православной церкви и Русской православной церкви "есть своя позиция по различным вопросам".

"Эту позицию мы никогда не скрывали, мы ее публиковали, так же, как и Константинопольский патриархат свою позицию тоже публиковал. Ничего принципиально нового мы друг другу сказать не могли. Но очень важно, что вот эта встреча дала возможность обменяться информацией и, что называется, сверить часы. Ведь очень часто какая-то сторона получает свою информацию, другая сторона владеет другой информацией", — сказал митрополит.