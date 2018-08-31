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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ поддержали мнение Константинополя по украинской церкви

(обновлено: 20:41 31.08.2018)
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© Фото : Предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея РусиВстреча патриарха Кирилла с патриархом Варфоломеем в Стамбуле 31 августа 2018Встреча патриарха Кирилла с патриархом Варфоломеем в Стамбуле 31 августа 2018
© Фото : Предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В РПЦ поддержали озвученную Константинопольским патриархатом позицию о том, что созданием нового раскола на Украине нельзя уврачевать старый раскол.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Стамбул. 31 августа 2018
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Патриарх Кирилл рассказал о встрече с патриархом Варфоломеем
В Стамбуле состоялась встреча патриарха Московского Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем, на которой стороны обсудили "представляющие взаимный интерес вопросы". После встречи журналисты задали вопрос участникам переговоров со стороны Константинопольской православной церкви (КПЦ) митрополиту Галльскому Эммануилу о том, обсуждалась ли тема с церковью на Украине, автокефалии которой добиваются украинские власти. Митрополит ответил журналистам, что КПЦ стремится расколоть, а не объединить мировое православие.

"Я хотел бы обратить внимание на то высказывание митрополита Эммануила, которое прозвучало в греческих СМИ о том, что мы — имеется в виду Константинопольский патриархат — не будем уврачевывать раскол путем создания другого раскола. Я думаю, что это очень трезвая позиция", — заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, у Константинопольской православной церкви и Русской православной церкви "есть своя позиция по различным вопросам".

"Эту позицию мы никогда не скрывали, мы ее публиковали, так же, как и Константинопольский патриархат свою позицию тоже публиковал. Ничего принципиально нового мы друг другу сказать не могли. Но очень важно, что вот эта встреча дала возможность обменяться информацией и, что называется, сверить часы. Ведь очень часто какая-то сторона получает свою информацию, другая сторона владеет другой информацией", — сказал митрополит.

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