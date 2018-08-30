МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Столичные власти наложили запрет на нецелевое использование земли в границах Федерального музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева, все работы по устройству летнего кафе на территории объекта культурного наследия федерального значения должны быть приостановлены, сообщили в четверг РИА Новости в Андрониковом монастыре.

"Музею выдано предписание о приостановлении земляных, строительных и хозяйственных работ, которые могут ухудшить состояние объекта культурного наследия", — сказал представитель монастыря.

Он уточнил, что специалистами Мосгорнаследия был "выявлен факт устройства деревянного подиума-настила на территории Музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева вблизи элементов ансамбля "Одностолпная трапезная палата, 1504-1505 гг., с усыпальницей бояр Лопухиных", "Настоятельские палаты, 1670 г.", "Башня Юго-Западная", что является нарушением статей 5.1 и 36 Федерального закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации".

Речь идёт о летнем кафе, строения должны быть демонтированы.

Кроме того, в обители констатировали, что находящаяся на балансе Минкультуры "жемчужина древнерусской архитектуры" — Спасский собор (1420 г) — находится "в плачевном состоянии: его купол протекает, входная группа, выполненная из деревянных ступеней, опасна для посетителей".