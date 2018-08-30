МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Столичные власти наложили запрет на нецелевое использование земли в границах Федерального музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева, все работы по устройству летнего кафе на территории объекта культурного наследия федерального значения должны быть приостановлены, сообщили в четверг РИА Новости в Андрониковом монастыре.
"Музею выдано предписание о приостановлении земляных, строительных и хозяйственных работ, которые могут ухудшить состояние объекта культурного наследия", — сказал представитель монастыря.
Речь идёт о летнем кафе, строения должны быть демонтированы.
Кроме того, в обители констатировали, что находящаяся на балансе Минкультуры "жемчужина древнерусской архитектуры" — Спасский собор (1420 г) — находится "в плачевном состоянии: его купол протекает, входная группа, выполненная из деревянных ступеней, опасна для посетителей".