Мощи Спиридона Тримифунтского доставили в Храм на Крови в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Ковчег с десницей (правой рукой) святителя Спиридона Тримифунтского, привезенный в Россию с греческого острова Корфу, в четверг доставлен в Храм на Крови в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Христианскую святыню поздним вечером в среду в аэропорту Кольцово встретили священнослужители Екатеринбургской митрополии во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом и представители региональной власти: председатель областного законодательного собрания Людмила Бабушкина, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Принесение ковчега с десницей в Храм на Крови состоялось утром в четверг перед началом Божественной литургии. Ковчег торжественно был перенесен из духовно-просветительского центра "Царский" в верхний храм Храма на Крови по дорожке, усыпанной лепестками роз. Святыню встречало многочисленное духовенство Екатеринбургской митрополии, казаки Оренбургского казачьего войска, прихожане епархиальных храмов и паломники. Всего во встрече святыни приняло участие порядка полутора тысяч человек, отмечает пресс-служба епархии.

По случаю принесения мощей состоялась Божественной литургия, которую возглавили митрополит Кирилл и архиереи Екатеринбургской епархии.

Доступ к ковчегу с мощами святителя Спиридона в Храме на Крови будет открыт круглосуточно по 1 сентября включительно.

Первым городом пребывания десницы святителя Спиридона Тримифунтского в России стал Краснодар. Православной святыне в Екатерининском кафедральном соборе поклонились более 50 тысяч человек. После Екатеринбурга ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского доставят в Красноярск, Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары и Ярославль. В Москве мощи будут находиться с 22 сентября по 15 октября, верующие смогут поклониться им в храме Христа Спасителя.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства будущий святитель отдавал на нужды ближних и странников, за что был вознагражден даром чудотворения и исцеления безнадежно больных. После смерти жены Спиридон был избран епископом города Тримифунта. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Сам он, даже будучи епископом, по-прежнему пас овец и работал в поле.

Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году – на остров Корфу. Здесь, в городе Керкира, они и поныне хранятся в храме во имя Спиридона Тримифунтского.