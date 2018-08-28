Представитель Иерусалимской церкви считает проблему УПЦ политической

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Нельзя позволить украинским политикам вмешиваться в дела церкви и навязывать свою повестку, так как церковь не политическая организация, заявил в интервью РИА Новости представитель Иерусалимской православной церкви архиепископ Севастийский Феодосий.

"Нельзя позволить политикам Украины вмешиваться в дела церкви, политики не могут навязывать церкви повестку, так как церковь не политическая организация, это организация, несущая миссию веры в мир, вере должны сопутствовать благородные нравственные, человеческие, духовные ценности", — заявил епископ.

Он добавил, что считает проблему Украинской православной церкви политической, так как политики вмешиваются в ее дела, руководствуясь своими интересами. Феодосий добавил, что для решения кризиса, который "идет со времен независимости Украины от СССР", потребуются усилия и инициативы.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических структур и создания в стране на их основе единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение украинских светских властей синод Константинопольского патриархата заявил, что "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".