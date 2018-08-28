Иерусалимская церковь назвала Украину канонической территорией РПЦ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Иерусалимская православная церковь, как и другие православные церкви мира, признает Украину канонической территорией только Русской православной церкви, заявил РИА Новости представитель иерусалимской церкви архиепископ Севастийский Феодосий.

"Православные церкви мира, в том числе иерусалимская, признают власть только РПЦ на Украине, ее представляет митрополит Онуфрий, он член святейшего синода РПЦ. Мы поддерживаем любые усилия ради прекращения раскола в УПЦ, церковь это место любви, единства и мира, а не ненависти и раскола", — заявил иерусалимский епископ.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов раскольниками.