Иерусалимская церковь назвала Украину канонической территорией РПЦ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Иерусалимская православная церковь, как и другие православные церкви мира, признает Украину канонической территорией только Русской православной церкви, заявил РИА Новости представитель иерусалимской церкви архиепископ Севастийский Феодосий.
На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов раскольниками.