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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ осудили деятельность протоиерея Головина

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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКупола собора Спаса нерукотворного образа (Верхоспасского собора). архивное фотоКупола собора Спаса нерукотворного образа (Верхоспасского собора). архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Русской православной церкви осудили деятельность известного в среде верующих проповедника, протоиерея Владимира Головина из города Болгар как противоречащую православному вероучению, отметив, что она "смущает" десятки и сотни тысяч верующих по всей стране.

Митрополит Астанайский и Казахстанский, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Токийский и всея Японии Даниил на открытии Архиерейского собора РПЦ в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Царские останки и священники-блогеры: в Москве открылся Архиерейский собор
Об этом говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Чистопольского епархиального управления Татарстанской митрополии РПЦ, подготовленном на основе заключений ряда синодальных и других церковных учреждений.

"Публичная деятельность протоиерея Владимира Головина стала предметом острой полемики в православном сообществе и причиной смущения многих людей", — говорится в заявлении. Как отметили в епархии, Головин и его последователи фактически противопоставляют себя "всей полноте Русской православной церкви".

В заявлении подчеркивается, что "вовлечение десятков или сотен тысяч, а, по словам рекламы данного движения, "миллионов людей по всему миру" в это массовое действо" привело к тому, что в интернете появляются свидетельства противопоставления участников указанной практики всей полноте РПЦ.

В частности, учению Церкви и принятому во всем православном мире "Символу веры" откровенно противоречат проповеди священнослужителя относительно природы и жизни Иисуса Христа. Более того, отмечается в заявлении, "в публичных выступлениях протоиерея Владимира Головина имеются высказывания, граничащие с кощунством и глумлением над Христом".

"В беседах протоиерея Владимира Головина, видеозапись которых размещена в сети интернет, встречается немало утверждений, отличных от соборной позиции Православной церкви и от общепринятых правил нравственности", — говорится в тексте обращения, снабженном конкретными примерами. Так, в епархии обратили внимание на совет Головина "смотреть непристойные фильмы тем женщинам, чьи мужья их смотрят", и его "публичное пастырское консультирование женщин о выборе фасона нижнего белья".

"Кроме того, в стремлении выражаться провокационно и ярко протоиерей Владимир Головин неоднократно грубо и пренебрежительно высказывался о церковной жизни, монашестве, священноначалии, патриархе. Зафиксированы случаи, когда он сквернословил в храме и, более того, оправдывал сквернословие", — отмечается в заявлении.

Также в комментарии обращается внимание на то, что Головин ввел в Авраамиевском храме города Болгар "неканонический чин некоего "духовного лечения", в рамках которого он возлагает руки на людей, одетых в специальные одежды, а клирики храма помазывают их маслом через особые разрезы". Указанную практику, как и инициированные протоиереем "соборные молитвы по соглашению", в Церкви назвали "актом самочиния".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Архиерейского собора РПЦ. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл призвал священнослужителей не превращаться в медиаперсон
"С сожалением и горечью мы должны признать, что протоиерей Владимир Головин с помощью своих сподвижников создал сетевую структуру, управляемую частными лицами, со своей собственной программой и со своими целями и задачами", — отмечается в обращении епархии, полный текст которого занимает более 10 страниц.

В РПЦ предупредили, что в перспективе речь может идти даже о формировании "отдельной структуры, изолированной от Церкви". Авторы обращения призвали всех последователей священника "определиться, что для вас важнее – протоиерей Владимир Головин или Церковь и Её глава Христос?", и помочь духовному наставнику "отказаться от своих заблуждений".

На заявление Чистопольского епархиального управления в отношении Головина уже отреагировал в своем блоге в Telegram глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, снабдив его в субботу кратким комментарием: "Важно".

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