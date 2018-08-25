"Мученик — не нурофен!" От чего спасет россиян святой Спиридон

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Алексей Михеев. В Россию с греческого острова Корфу привезли мощи одного из самых любимых православными святых — Спиридона Тримифунтского. В двенадцати городах уже ждут тысячи паломников. Двери храмов, куда доставят святыню, будут открыты круглосуточно. Почему этому святому молятся об успешной ипотеке, куда он ходит по морю и чем мощи с Корфу отличаются от тех, что давно хранятся в столичных церквях, — в материале РИА Новости.

Мало кто помнит, что святитель Спиридон жил не на Корфу, а на Кипре. Его останки после нашествия арабов перенесли сначала в Константинополь, а оттуда — в греческий Эпир и потом на Керкиру (греческое название Корфу). Здесь они и покоятся до сих пор. Правда, правая рука святого оказалась в Риме, грекам ее вернули только в 1984 году. Именно ее и привезли в Россию.

Останки святого Спиридона уже шестнадцать веков остаются нетленными, а их температура такая же, как у живого человека. Каждый год святого одевают в новое облачение — и его башмаки неизменно выглядят поношенными, на них находят морской песок. Люди верят, что их любимый святой ходит по земле и помогает всем нуждающимся.

Квартирный вопрос и воскресшие мертвецы

Святитель Спиридон был женат и даже сам крестил собственную дочь. Но после смерти жены решил полностью посвятить себя служению Богу. Он совершил множество чудес. По его молитвам прекращалась засуха и воскресали мертвые. Так, по церковному преданию, он оживил свою умершую дочь Ирину, чтобы она рассказала, где спрятала драгоценности, переданные ей на хранение одной женщиной, — и, дав ответ, душа девушки снова покинула тело (а драгоценности он сразу вернул обратно). В Антиохии святой Спиридон воскресил грудного ребенка, а затем и его мать, упавшую замертво при виде этого чуда.

В России издавна верят, что святой Спиридон Тримифунтский помогает в решении жилищных вопросов и при финансовых затруднениях. Почему? Сказать сложно. Но историй о том, как святитель помог получить выгодную ипотеку, в православном интернете немало. Действительно ли у святых есть своя "специализация" или это досужие домыслы?

"Не думаю, что домыслы. Это удивительное отражение духовного мира, который мы до конца не понимаем. Всякий человек, который хоть раз обращался с молитвой к тому или иному святому, знает, что святые, хоть и одинаково предстоят перед Богом и, скорее всего, перед Ним равны, по непонятной для нас причине помогают каждый в той или иной конкретной человеческой нужде. И чаще всего к ним обращаются, исходя из их жития — из того, как они жили, что делали и чем занимались", — считает пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

Однако, по его словам, согласно житию святой Спиридон "занимался в жизни многим, но уж никак не покупкой квартир" и тем более не решал проблемы с чужими кредитными обязательствами. "Тем не менее многие люди, нуждаясь в деньгах и помощи в устройстве житейских дел, обращаются именно к нему — и получают просимое", — продолжает священнослужитель.

Молитва о зубах

В большой семье отца Александра семеро детей. И когда возникают трудности, он тоже молится епископу города Тримифунта. "Если совсем сложно, собираю всю семью, всех детей на молитву — просим, чтобы все устроилось. И в моей жизни, в бытовых ее аспектах, очень многое устраивалось по молитвам именно Спиридону Тримифунтскому", — рассказывает священник.

Он вспоминает мученика Антипу Пергамского, которого сожгли заживо в раскаленной медной статуе вола в языческом храме Артемиды за отказ прекратить проповедь о Христе. Его могила стала местом множества исцелений, причем почему-то особенно часто молитвы этому святому помогали от зубной боли. Сегодня Антипу почитают как покровителя стоматологов, хотя, казалось бы, ничего в его жизни и страшной смерти не было связано с зубами.

"Многие верующие знают, что мученику Антипе молятся, когда зубы болят. С одной стороны, мученик — это, конечно, не нурофен: помолишься, и все пройдет. Но, с другой стороны, как-то так все устроено в духовной жизни, что есть такой святой, которому можно помолиться в той или иной нужде", — продолжает отец Александр.

Нужны ли России "чужие" мощи

"Это не значит, что ему нельзя молиться в других случаях. Но уж так замысловато и сложно для светского понимания организован духовный мир. В этом нет ничего плохого, пусть каждый молится тому святому, чью помощь и поддержку он ощущает", — резюмирует он.

Частица мощей святителя Спиридона много лет находится в московской церкви Воскресения Словущего на Успенском Вражке, а в Покровском храме Данилова монастыря хранится башмачок с его ноги, несколько лет назад подаренный обители митрополитом Керкиры, Пакси и близлежащих островов. "Зачем приносить еще мощи, если в наших храмах они уже есть?" — задаются вопросом многие.

"Не стоит "отцеживать комара", считать, где какая часть мощей лежит и какая более, а какая менее ценна, — важны духовная связь со святым и те усилия, которые люди предпринимают, чтобы поклониться святыне. И святой помогает человеку именно тогда, когда видит с его стороны усилие и сердечное движение по отношению к себе", — уверен руководитель патриаршей пресс-службы.

С ним согласен и заместитель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько). Конечно, во многих храмах есть частицы мощей разных святых, но принесение мощей из мест, где они исторически пребывают, — "важный знак милости Божией".

Бархатный сезон у святого

"Не все могут посетить то святое место, где пребывают мощи святителя Спиридона, поэтому он сам приходит к нам. Вопрос не в количестве частиц и не в их размере, а в том, что определенные события духовной жизни православных христиан знаменуют связь между нами и святыми. И принесение мощей выражает близость к этому святому и его актуальное присутствие в нашей жизни", — убежден отец Серапион.

А на Корфу день кончины святого Спиридона Тримифунтского, прославившего остров, — всегда большое торжество. Смерть праведника в православной традиции — повод не скорбеть, а радоваться его переходу к Богу. Неслучайно один из самых любимых праздников на Руси — Успение Пресвятой Богородицы. Тысячи паломников из России приезжают поклониться святителю Спиридону и увезти с собой сувенирный башмачок — копию одного из тех, что каждый год снашиваются во время чудесных путешествий святого.

"На Корфу мы с сестрой ехали совсем не к Спиридону. Сначала привлекло разнообразие природных красот, потом прочли о бархатном сентябре Адриатики, затем узнали, что Керкира — тот же Корфу, только по-гречески. И уж после этого друзья попросили: "А поставь свечку у Спиридона" и "Привези туфельку". Так я узнала, что в столице и единственном городе острова, Керкире, самое важное место для православного — Агиос Спиридонас, храм Святого Спиридона Тримифунтского.

Центр города, где он находится, — пешеходная зона, поэтому нет разделения улица — тротуар — вход. Ты просто идешь, глазеешь по сторонам, разглядываешь витрины, и вдруг — икона. И здесь же — свечи: бери любую, клади столько денег, сколько считаешь нужным, помолись под открытым небом и продолжай путь. Храм открыт всегда. Темные скамьи и алтарь, перед алтарем — рака с мощами. Днем горят только свечи, после яркого солнца — полумрак, почти не разглядеть росписи на стенах", — вспоминает в прошлом журналист, а сейчас преподаватель словесности Елизавета Лысова-Голомзина.

В будний день в Агиос Спиридонас почти все — туристы. К мощам может приложиться каждый желающий. "На видном месте у алтаря — столик с простыми нарезанными бумажками: пиши имена, кого как помянуть, клади в большую плоскую медную чашу и кинь сколько не жалко в церковную кружку. Так мы и сделали, помянули всех просивших молитв и не просивших — и я ощутила покой и подумала: я дома. Потому ли, что храмы здесь так обжиты… Вот шел по улице за оливками, постоял у иконы, поблагодарил святого за молитвы и помощь и двинулся дальше", — рассказывает собеседница.

"Сидя в храме, я вспомнила о "путешествующей" туфельке святого. Мне рассказывали, что где бы святой ни находился, куда б его мощи ни везли, туфелька возвращается в Керкиру. Купила в церковной лавке друзьям небольшие подарки с частичкой реликвии. Глядишь, и поможет вернуться на этот прекрасный остров под сень колокольни храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского", — мечтает Елизавета. На Корфу она надеется побывать еще не раз.