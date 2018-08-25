РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Мученик — не нурофен!" От чего спасет россиян святой Спиридон

0480
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВстреча ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в аэропорту Краснодара. 24 августа 2018Встреча ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в аэропорту Краснодара. 24 августа 2018
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Алексей Михеев. В Россию с греческого острова Корфу привезли мощи одного из самых любимых православными святых — Спиридона Тримифунтского. В двенадцати городах уже ждут тысячи паломников. Двери храмов, куда доставят святыню, будут открыты круглосуточно. Почему этому святому молятся об успешной ипотеке, куда он ходит по морю и чем мощи с Корфу отличаются от тех, что давно хранятся в столичных церквях, — в материале РИА Новости.

Встреча ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в аэропорту Краснодара. 24 августа 2018
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Мощи святителя Спиридона доставлены в Екатерининский собор Краснодара
Мало кто помнит, что святитель Спиридон жил не на Корфу, а на Кипре. Его останки после нашествия арабов перенесли сначала в Константинополь, а оттуда — в греческий Эпир и потом на Керкиру (греческое название Корфу). Здесь они и покоятся до сих пор. Правда, правая рука святого оказалась в Риме, грекам ее вернули только в 1984 году. Именно ее и привезли в Россию.

Останки святого Спиридона уже шестнадцать веков остаются нетленными, а их температура такая же, как у живого человека. Каждый год святого одевают в новое облачение — и его башмаки неизменно выглядят поношенными, на них находят морской песок. Люди верят, что их любимый святой ходит по земле и помогает всем нуждающимся.

Квартирный вопрос и воскресшие мертвецы

Святитель Спиридон был женат и даже сам крестил собственную дочь. Но после смерти жены решил полностью посвятить себя служению Богу. Он совершил множество чудес. По его молитвам прекращалась засуха и воскресали мертвые. Так, по церковному преданию, он оживил свою умершую дочь Ирину, чтобы она рассказала, где спрятала драгоценности, переданные ей на хранение одной женщиной, — и, дав ответ, душа девушки снова покинула тело (а драгоценности он сразу вернул обратно). В Антиохии святой Спиридон воскресил грудного ребенка, а затем и его мать, упавшую замертво при виде этого чуда.

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВстреча ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в аэропорту Краснодара. 24 августа 2018
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Встреча ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в аэропорту Краснодара. 24 августа 2018

В России издавна верят, что святой Спиридон Тримифунтский помогает в решении жилищных вопросов и при финансовых затруднениях. Почему? Сказать сложно. Но историй о том, как святитель помог получить выгодную ипотеку, в православном интернете немало. Действительно ли у святых есть своя "специализация" или это досужие домыслы?

Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"Средство, а не цель": почему люди стоят в многочасовой очереди к мощам
"Не думаю, что домыслы. Это удивительное отражение духовного мира, который мы до конца не понимаем. Всякий человек, который хоть раз обращался с молитвой к тому или иному святому, знает, что святые, хоть и одинаково предстоят перед Богом и, скорее всего, перед Ним равны, по непонятной для нас причине помогают каждый в той или иной конкретной человеческой нужде. И чаще всего к ним обращаются, исходя из их жития — из того, как они жили, что делали и чем занимались", — считает пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

Однако, по его словам, согласно житию святой Спиридон "занимался в жизни многим, но уж никак не покупкой квартир" и тем более не решал проблемы с чужими кредитными обязательствами. "Тем не менее многие люди, нуждаясь в деньгах и помощи в устройстве житейских дел, обращаются именно к нему — и получают просимое", — продолжает священнослужитель.

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВстреча ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в аэропорту Краснодара. 24 августа 2018
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Встреча ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в аэропорту Краснодара. 24 августа 2018

Молитва о зубах

В большой семье отца Александра семеро детей. И когда возникают трудности, он тоже молится епископу города Тримифунта. "Если совсем сложно, собираю всю семью, всех детей на молитву — просим, чтобы все устроилось. И в моей жизни, в бытовых ее аспектах, очень многое устраивалось по молитвам именно Спиридону Тримифунтскому", — рассказывает священник.

Он вспоминает мученика Антипу Пергамского, которого сожгли заживо в раскаленной медной статуе вола в языческом храме Артемиды за отказ прекратить проповедь о Христе. Его могила стала местом множества исцелений, причем почему-то особенно часто молитвы этому святому помогали от зубной боли. Сегодня Антипу почитают как покровителя стоматологов, хотя, казалось бы, ничего в его жизни и страшной смерти не было связано с зубами.

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВерующие стоят в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Свято-Екатерининском соборе в Краснодаре. 24 августа 2018
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Верующие стоят в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Свято-Екатерининском соборе в Краснодаре. 24 августа 2018

"Многие верующие знают, что мученику Антипе молятся, когда зубы болят. С одной стороны, мученик — это, конечно, не нурофен: помолишься, и все пройдет. Но, с другой стороны, как-то так все устроено в духовной жизни, что есть такой святой, которому можно помолиться в той или иной нужде", — продолжает отец Александр.

Ковчег с башмачком святителя Спиридона Тримифунтского. Архивное фото
© Фото : Станислав Марченко
В РПЦ видят единение России и Греции в принесении мощей святителя Спиридона
"Это не значит, что ему нельзя молиться в других случаях. Но уж так замысловато и сложно для светского понимания организован духовный мир. В этом нет ничего плохого, пусть каждый молится тому святому, чью помощь и поддержку он ощущает", — резюмирует он.

Нужны ли России "чужие" мощи

Частица мощей святителя Спиридона много лет находится в московской церкви Воскресения Словущего на Успенском Вражке, а в Покровском храме Данилова монастыря хранится башмачок с его ноги, несколько лет назад подаренный обители митрополитом Керкиры, Пакси и близлежащих островов. "Зачем приносить еще мощи, если в наших храмах они уже есть?" — задаются вопросом многие.

"Не стоит "отцеживать комара", считать, где какая часть мощей лежит и какая более, а какая менее ценна, — важны духовная связь со святым и те усилия, которые люди предпринимают, чтобы поклониться святыне. И святой помогает человеку именно тогда, когда видит с его стороны усилие и сердечное движение по отношению к себе", — уверен руководитель патриаршей пресс-службы.

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВерующие стоят в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского у Свято-Екатерининского собора в Краснодаре. 24 августа 2018
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Верующие стоят в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского у Свято-Екатерининского собора в Краснодаре. 24 августа 2018

С ним согласен и заместитель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько). Конечно, во многих храмах есть частицы мощей разных святых, но принесение мощей из мест, где они исторически пребывают, — "важный знак милости Божией".

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл у мощей преподобного Серафима Саровского
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"Чем вы их мажете?": так ли нетленны святые мощи
"Не все могут посетить то святое место, где пребывают мощи святителя Спиридона, поэтому он сам приходит к нам. Вопрос не в количестве частиц и не в их размере, а в том, что определенные события духовной жизни православных христиан знаменуют связь между нами и святыми. И принесение мощей выражает близость к этому святому и его актуальное присутствие в нашей жизни", — убежден отец Серапион.

Бархатный сезон у святого

А на Корфу день кончины святого Спиридона Тримифунтского, прославившего остров, — всегда большое торжество. Смерть праведника в православной традиции — повод не скорбеть, а радоваться его переходу к Богу. Неслучайно один из самых любимых праздников на Руси — Успение Пресвятой Богородицы. Тысячи паломников из России приезжают поклониться святителю Спиридону и увезти с собой сувенирный башмачок — копию одного из тех, что каждый год снашиваются во время чудесных путешествий святого.

"На Корфу мы с сестрой ехали совсем не к Спиридону. Сначала привлекло разнообразие природных красот, потом прочли о бархатном сентябре Адриатики, затем узнали, что Керкира — тот же Корфу, только по-гречески. И уж после этого друзья попросили: "А поставь свечку у Спиридона" и "Привези туфельку". Так я узнала, что в столице и единственном городе острова, Керкире, самое важное место для православного — Агиос Спиридонас, храм Святого Спиридона Тримифунтского.

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВерующие стоят в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Свято-Екатерининском соборе в Краснодаре. 24 августа 2018
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Верующие стоят в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Свято-Екатерининском соборе в Краснодаре. 24 августа 2018

 

Центр города, где он находится, — пешеходная зона, поэтому нет разделения улица — тротуар — вход. Ты просто идешь, глазеешь по сторонам, разглядываешь витрины, и вдруг — икона. И здесь же — свечи: бери любую, клади столько денег, сколько считаешь нужным, помолись под открытым небом и продолжай путь. Храм открыт всегда. Темные скамьи и алтарь, перед алтарем — рака с мощами. Днем горят только свечи, после яркого солнца — полумрак, почти не разглядеть росписи на стенах", — вспоминает в прошлом журналист, а сейчас преподаватель словесности Елизавета Лысова-Голомзина.

Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Мощи Николая Чудотворца и другие святыни, вызвавшие ажиотаж в России
В будний день в Агиос Спиридонас почти все —  туристы. К мощам может приложиться каждый желающий. "На видном месте у алтаря — столик с простыми нарезанными бумажками: пиши имена, кого как помянуть, клади в большую плоскую медную чашу и кинь сколько не жалко в церковную кружку. Так мы и сделали, помянули всех просивших молитв и не просивших — и  я ощутила покой и подумала: я дома. Потому ли, что храмы здесь так обжиты… Вот шел по улице за оливками, постоял у иконы, поблагодарил святого за молитвы и помощь и двинулся дальше", — рассказывает собеседница.

"Сидя в храме, я вспомнила о "путешествующей" туфельке святого. Мне рассказывали, что где бы святой ни находился, куда б его мощи ни везли, туфелька возвращается в Керкиру. Купила в церковной лавке друзьям небольшие подарки с частичкой реликвии. Глядишь, и поможет вернуться на этот прекрасный остров под сень колокольни храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского", — мечтает Елизавета. На Корфу она надеется побывать еще не раз.

Икона святителя Спиридона Тримифунтского
Икона святителя Спиридона Тримифунтского
Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена