Кадыров пожертвовал миллион рублей на восстановление церкви в Кондопоге

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что сделал пожертвование в размере 1 миллиона рублей на восстановление Успенской церкви, сгоревшей в середине августа в Кондопоге.

Управление МЧС по Карелии сообщило, что 10 августа здание Успенской церкви полностью сгорело. При тушении пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания назван поджог. Возбуждены уголовные дела об уничтожении объекта культурного наследия. Задержан 15-летний подросток из Петрозаводска, который, по данным следствия, гостил у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге и устроил поджог.

"Мы живем в многонациональной и многорелигиозной стране. Жили и живем в мире и согласии. Это величайшее достижение, оставленное нам предками. Поэтому никто не имеет морального права спокойно наблюдать и безропотно молчать, когда оскверняют мечеть и церковь… Принял решение перечислить на счет восстановления храма 1 миллион рублей", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

СМИ со ссылкой на местных жителей писали, что задержанный подросток якобы причисляет себя к сатанистам и поджег церковь намеренно. Кроме того, на двух страницах в социальных сетях, которые, предположительно, принадлежат подозреваемому, несовершеннолетний в июле разместил фото горящей церкви. Также на этих страницах в соцсетях были размещены фотографии с символами сатанинского культа.

"Мы с тревогой и беспокойством восприняли сообщения о поджоге памятника русского народного зодчества — Успенской церкви в Кондопоге. Храм, являющийся уникальным и бесценным сооружением на севере России, простоял несколько столетий, пока какие-то недоброжелатели России не внушили подростку уничтожить его в пламени пожара. Это опасный синдром, который должен стать сигналом для беспокойства и тревоги", — подчеркнул глава Чеченской республики.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Оно было памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.