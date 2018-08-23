В РПЦ видят единение России и Греции в принесении мощей святителя Спиридона

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Принесение мощей святителя Спиридона Тримифунтского, одного из самых почитаемых православных подвижников, станет свидетельством братских отношений народов России и Греции и ответом на все попытки политиков их разорвать, заявил в четверг на пресс-конференции в Москве пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

Ковчег с десницей святителя и чудотворца Спиридона Тримифунтского из Греции доставят 24 августа в Краснодар, где святыня будет открыта для поклонения верующих до 29 числа, а затем, до 15 октября, ковчег побывает еще в ряде городов России, включая Москву и Санкт-Петербург.

"Это событие имеет огромное значение для всех верующих. Каждый человек, даже имеющий самый минимальный духовный опыт, знает, насколько святитель близок и насколько он быстро помогает во всех обстоятельствах. Наш патриарх часто говорит, что к пустому колодцу люди за водой не пойдут — к этой святыне, которая является источником помощи для миллионов людей на протяжении столетий, едут и летят со всего мира", — сказал священнослужитель.

По его словам, принесение мощей святителя Спиридона в Россию станет "дополнительным фактором братского единения поместных православных Церквей".

"Мы благодарны митрополии Керкиры за то, что это принесение стало возможным, что несмотря на политические обстоятельства, на попытки разорвать взаимоотношения между нашими народами, на такую политическую ангажированность в целом, наши христианские отношения невозможно разорвать. Всегда православные греки и православные русские чувствуют свое единство, и это перенесение еще раз засвидетельствует, что на глубинном, церковном, христианском уровне наши народу всегда будут едины", — подчеркнул руководитель патриаршей пресс-службы.

После Кубани ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского доставят в Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары и Ярославль.

В Москве мощи Святителя Спиридона будут находиться с 22 сентября по 15 октября, верующие смогут поклониться им в кафедральном храме Христа Спасителя. С 7 по 9 сентября ковчег со святыней принесут в три подмосковных храма – Кирилло-Мефодиевский в Подольске, Свято-Духовский в деревне Шкинь и Успенский собор города Коломны. Везде, кроме столицы, доступ к мощам будет организован круглосуточно – исключение связано с ремонтными работами в храме Христа Спасителя.

"Патриарх Кирилл с вниманием будет относиться к организации принесения мощей. Нам очень важно уделить внимание каждому, кто придет поклониться святому, многие люди знакомятся с Церковью именно через такого рода события, мы стали свидетелями этих примеров во время принесения мощей святителя Николая", — заключил Волков.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства будущий святитель отдавал на нужды ближних и странников, за что был вознагражден даром чудотворения и исцеления безнадежно больных. После смерти жены Спиридон был избран епископом города Тримифунта. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Сам он, даже будучи епископом, по-прежнему пас овец и работал в поле.

Последние слова его были о любви к Богу и ближним. Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу. Здесь, в городе Керкира, они и поныне хранятся в храме во имя Спиридона Тримифунтского.

В начале июля Греция объявила о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам России, 6 августа МИД РФ объявил о зеркальных ответных мерах. Однако Афины сочли ответ Москвы "произволом и местью". Греческий МИД назвал Россию "товарищем Турции по оружию", заявил, что Москва неуклонно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет. По мнению Афин, Россия не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не Россия является инициатором шагов, которые привели к деградации российско-греческих отношений. По ее словам, Россия остается привержена курсу на развитие всестороннего сотрудничества с Грецией, считает сложившуюся ситуацию ненормальной и временной, надеется на ее скорейшее преодоление. Захарова сказала также, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Греции или ее внешнюю политику.