СПЧ предложил декриминализировать статью УК об оскорблении чувств верующих

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) предложил декриминализировать статью УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды, а также статью об оскорблении чувств верующих и перевести наказание за эти действия в поле административной ответственности, говорится в рекомендациях СПЧ по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму и практики его применения.

"Предлагается декриминализировать часть 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), по которой выносится наибольшее число обвинительных приговоров за экстремистскую деятельность, несмотря на то, что юридико-технически она напрямую не связана с определением экстремистской деятельности… Дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях соответствующим административным правонарушением", — отмечается в рекомендациях, опубликованных на сайте Совета.

Кроме того, в СПЧ предлагают исключить этой статьи УК формулировку "унижение достоинства" группы лиц, оставив только "возбуждение ненависти", "поскольку первая формулировка на практике сопоставима с оскорблением, которое является административным правонарушением, а не уголовным преступлением".

Также в СПЧ выступают за декриминализацию ч. 1 ст. 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и предлагают дополнить КоАП РФ квалифицированным составом оскорбления или словами "а также иные публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств или атеистических воззрений граждан".

"Практика по части 1 статьи 148 УК РФ пока немногочисленна, однако уже сейчас можно говорить о правовой неопределенности терминов "религиозные взгляды" и "верующие" в части правомерности их распространения на атеистические взгляды и их адептов во избежание дискриминации последних", — поясняется в рекомендациях.