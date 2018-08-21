Летний институт для гостей из Ватикана обсудит в Москве защиту христиан

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Летний институт для представителей Римско-католической церкви пройдет в Москве с 24 августа по 2 сентября и будет посвящен вопросам защиты христиан в современном мире, сообщила во вторник пресс-служба Общецерковной аспирантуры и докторантуры.

"Четвертый Летний институт пройдет в рамках укрепления академического и гуманитарного сотрудничества Московского патриархата и Святого Престола. Центральной темой предстоящего Института станут вопросы защиты христиан и сохранения традиционных христианских ценностей", — уточняется в пресс-релизе.

В составе слушателей — представители духовенства и академического сообщества Римско-католической церкви. Возглавит делегацию епископ города Сен-Дье-де-Вож (Франция), президент Совета по содействию христианскому единству Конференции католических епископов Франции монсеньор Дидье Берте.

Как напомнили в Общецерковной аспирантуре, представители Святого Престола приезжают на курсы с 2015 года "с целью расширения своих знаний о православном христианстве и современной русской культуре".

Программа Летнего института в этом году будет включать в себя знакомство с работой синодальных отделов Русской православной церкви, посещение святых мест и достопримечательностей Москвы, Сергиева Посада, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.

Мероприятие проводится при финансовой поддержке фонда "Русский мир" и католического благотворительного фонда "Urbi et Orbi".