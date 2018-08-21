МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) приветствуют решение США депортировать в Германию бывшего надзирателя нацистского концлагеря Якова Палия, отметив, что у совершенных нацистами преступлений нет срока давности.

Минюст США ранее проинформировал, что в Германию депортировали 95-летнего бывшего надзирателя нацистского концлагеря Якова Палия. По данным телеканала ABC, пока неизвестно, грозит ли Палию судебное преследование в Германии, которая ранее отказывалась принимать его, так как он не является немецким гражданином.

"Я всегда в таких случаях испытываю смешанные чувства. С одной стороны, я очень рад, что это случилось, а с другой — мне очень жаль, что случилось это через 70 лет после того, как это должно было случиться", — заявил РИА Новости руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин, комментируя информацию о депортации Палия.

Представитель ФЕОР отметил, что "нет срока давности у человеконенавистничества", наказания за злодеяния нацистов производят воспитательный эффект для подрастающего поколения. "Особенно это важно сейчас, когда, в общем, все становится двусмысленным… Такого рода решение американского правительства, и, надеюсь, соответствующее решение немецкого правительства, показывает, что ничего подобного, ничего не изменилось — преступление осталось преступлением, и главное преступление в истории человечества остается однозначно аморально. Я испытал удовлетворение от этой новости", — заключил собеседник агентства.

Яков Палий, являющийся выходцем с Украины, иммигрировал в США в 1949 году и получил гражданство в 1957 году, скрыв свое нацистское прошлое, говорится в заявлении минюста. Отмечается, что он соврал властям, что до 1944 года работал на ферме своего отца в родном городе, а потом на немецкой фабрике. В 2000-е годы стало известно, что во время войны он служил в вооруженной охране нацистского концентрационного лагеря Травники в Польше и несет ответственность за массовое убийство 6 тысяч еврейских мужчин, женщин и детей 3 ноября 1943 года.

Федеральный судья США в 2003 году отозвал гражданство Палия, а год спустя был выдан ордер на его депортацию. В 2005 году апелляция Палия на решение суда была отклонена.