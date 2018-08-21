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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

ФЕОР о депортации Палия: нет срока давности у человеконенавистничества

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© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкРуководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР), главный редактор журнала Лехайм Борух Горин. Архивное фотоРуководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР), главный редактор журнала Лехайм Борух Горин. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) приветствуют решение США депортировать в Германию бывшего надзирателя нацистского концлагеря Якова Палия, отметив, что у совершенных нацистами преступлений нет срока давности.

Минюст США ранее проинформировал, что в Германию депортировали 95-летнего бывшего надзирателя нацистского концлагеря Якова Палия. По данным телеканала ABC, пока неизвестно, грозит ли Палию судебное преследование в Германии, которая ранее отказывалась принимать его, так как он не является немецким гражданином.

Бывший надзиратель нацистского концлагеря Яков Палий. Архивное фото
© AP Photo / US Department of Justice
Депортированный из США Яков Палий отправится в дом престарелых, пишут СМИ
"Я всегда в таких случаях испытываю смешанные чувства. С одной стороны, я очень рад, что это случилось, а с другой — мне очень жаль, что случилось это через 70 лет после того, как это должно было случиться", — заявил РИА Новости руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин, комментируя информацию о депортации Палия.

Представитель ФЕОР отметил, что "нет срока давности у человеконенавистничества", наказания за злодеяния нацистов производят воспитательный эффект для подрастающего поколения. "Особенно это важно сейчас, когда, в общем, все становится двусмысленным… Такого рода решение американского правительства, и, надеюсь, соответствующее решение немецкого правительства, показывает, что ничего подобного, ничего не изменилось — преступление осталось преступлением, и главное преступление в истории человечества остается однозначно аморально. Я испытал удовлетворение от этой новости", — заключил собеседник агентства.

Яков Палий, являющийся выходцем с Украины, иммигрировал в США в 1949 году и получил гражданство в 1957 году, скрыв свое нацистское прошлое, говорится в заявлении минюста. Отмечается, что он соврал властям, что до 1944 года работал на ферме своего отца в родном городе, а потом на немецкой фабрике. В 2000-е годы стало известно, что во время войны он служил в вооруженной охране нацистского концентрационного лагеря Травники в Польше и несет ответственность за массовое убийство 6 тысяч еврейских мужчин, женщин и детей 3 ноября 1943 года.

Федеральный судья США в 2003 году отозвал гражданство Палия, а год спустя был выдан ордер на его депортацию. В 2005 году апелляция Палия на решение суда была отклонена.

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