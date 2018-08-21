МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) приветствует поиск и судебные процессы над нацистскими преступниками, это обычная мировая практика, сказал РИА Новости глава организации Юрий Каннер.
США депортировали в понедельник в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря — 95-летнего Якова Палия. Отмечается, что пока неизвестно, грозит ли Палию судебное преследование в Германии, которая ранее отказывалась принимать его, так как он не является немецким гражданином.
"Мы приветствуем поиск и судебные процессы над нацистскими преступниками. Надо понять, что преследуются не государственные чиновники, не военнослужащие, а преследуются люди, которые совершили конкретные преступления против человечности. Это очень важный момент. Если это будет доказано, то его (Палия — ред.) осудят. Не потому что он служил даже в СС. Преследуют человека за конкретные преступления", — уточнил он.
"Иван Демьянюк. Охранник лагеря "Собибор". Его высылали из США, судили, но не осудили, потому что было недостаточно доказательств. Потом повторно судили в Германии, вроде осудили, но приговор не успели привести в действие, потому что он умер. Это одно из самых известных последних дел", — рассказал Каннер.
Яков Палий, являющийся выходцем из Украины, иммигрировал в США в 1949 и получил гражданство в 1957 году, скрыв свое нацистское прошлое, говорится в заявлении. В 2003 году стало известно, что во время войны он служил в вооруженной охране нацистского концентрационного лагеря Травники в оккупированной Польше. Федеральный судья отозвал гражданство Палия, а годом спустя был выдан ордер на его депортацию. В 2005 году апелляция Палия на решение суда была отклонена.