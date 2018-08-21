МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) приветствует поиск и судебные процессы над нацистскими преступниками, это обычная мировая практика, сказал РИА Новости глава организации Юрий Каннер.

США депортировали в понедельник в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря — 95-летнего Якова Палия. Отмечается, что пока неизвестно, грозит ли Палию судебное преследование в Германии, которая ранее отказывалась принимать его, так как он не является немецким гражданином.

"Преследование нацистских преступников продолжается до сих пор, хотя им за 90 лет. Они скрываются по всему миру. Их разыскивают разные государства и общественные организации. Если закон предусматривает преследование нацистских преступников без срока давности, их преследуют. Были суды постоянно и в советское время, преследовали коллаборационистов … Этот процесс идёт постоянно. Это судебный процесс в соответствие законодательством тех стран, которые преследуют – прежде всего, Германия, Израиль, Советский Союз. Это обычная практика в мире", — сказал Каннер.

"Мы приветствуем поиск и судебные процессы над нацистскими преступниками. Надо понять, что преследуются не государственные чиновники, не военнослужащие, а преследуются люди, которые совершили конкретные преступления против человечности. Это очень важный момент. Если это будет доказано, то его (Палия — ред.) осудят. Не потому что он служил даже в СС. Преследуют человека за конкретные преступления", — уточнил он.

Каннер также привёл в качестве примера практики преследования нацистских преступников дело Ивана Демьянюка.

"Иван Демьянюк. Охранник лагеря "Собибор". Его высылали из США, судили, но не осудили, потому что было недостаточно доказательств. Потом повторно судили в Германии, вроде осудили, но приговор не успели привести в действие, потому что он умер. Это одно из самых известных последних дел", — рассказал Каннер.

Яков Палий, являющийся выходцем из Украины, иммигрировал в США в 1949 и получил гражданство в 1957 году, скрыв свое нацистское прошлое, говорится в заявлении. В 2003 году стало известно, что во время войны он служил в вооруженной охране нацистского концентрационного лагеря Травники в оккупированной Польше. Федеральный судья отозвал гражданство Палия, а годом спустя был выдан ордер на его депортацию. В 2005 году апелляция Палия на решение суда была отклонена.