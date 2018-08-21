МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Первый зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, доктор политических наук Александр Щипков назвал события августа 1991 года "оранжевой революцией" и заявил о необходимости признания нелегитимным подписанного в том же году высшими руководителями России, Белоруссии и Украины Беловежского соглашения.

Выступая в эфире телеканала "Спас" с оценкой августовских событий 1991 года, закончившихся поражением ГКЧП, Щипков напомнил, что тогда в стране должен был решаться вопрос о сохранении Советского Союза, и в ходе прошедшего всесоюзного референдума большинство граждан проголосовали за сохранение СССР.

"К сожалению, та оранжевая революция, — тогда еще не было такого понятия, — она удалась, страну развалили… Но ведь история еще не закончена. Рано или поздно, я в этом глубоко убежден, наступит момент осуждения беловежского сговора и признания его нелегитимным", — заявил Щипков, являющийся также членом Общественной палаты России.

По его словам, он ни в коем случае не имеет в виду, что нужно силой восстановить Советский Союз и "возвращаться на какие-то исходные политические рубежи".

"Сейчас самое важное — это восстановить историю. Это написать правду: что же было и что собой представляло ГКЧП, какие у них были цели и задачи, идеология, какова была идеология Ельцина и его окружения, каковы были цели и задачи тех, кто собрался в Беловежской Пуще. И обязательно нужно признать нелегитимность их действий. Пусть это останется в истории. В нашем сознании мы должны дать оценку тем историческим событиям", — отметил Щипков.

По его мнению, для этого также необходимо создать институт, который бы "занимался восстановлением истории: его можно было бы назвать институтом национальной памяти или институтом новой истории". "Только так мы сдвинемся", — добавил замглавы синодального отдела.

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком, а также председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем в правительственной резиденции "Вискули" в Беловежской Пуще (Белоруссия), в котором стороны заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств.