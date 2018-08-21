РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Представитель РПЦ назвал события 1991 года "оранжевой революцией"

(обновлено: 15:07 21.08.2018)
47595
© РИА Новости / Юрий ИвановПерейти в фотобанкПрезидент Украины Леонид Кравчук, Председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич и Президент России Борис Ельцин после подписания Соглашения о создании СНГ в Беловежской пуще. Архивное фото.Президент Украины Леонид Кравчук, Председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич и Президент России Борис Ельцин после подписания Соглашения о создании СНГ в Беловежской пуще. Архивное фото.
© РИА Новости / Юрий Иванов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Первый зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, доктор политических наук Александр Щипков назвал события августа 1991 года "оранжевой революцией" и заявил о необходимости признания нелегитимным подписанного в том же году высшими руководителями России, Белоруссии и Украины Беловежского соглашения.

Рекламный постер фильма Смерть Сталина
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В РПЦ фильм "Смерть Сталина" назвали "плевком в российскую историю"
Выступая в эфире телеканала "Спас" с оценкой августовских событий 1991 года, закончившихся поражением ГКЧП, Щипков напомнил, что тогда в стране должен был решаться вопрос о сохранении Советского Союза, и в ходе прошедшего всесоюзного референдума большинство граждан проголосовали за сохранение СССР.

"К сожалению, та оранжевая революция, — тогда еще не было такого понятия, — она удалась, страну развалили… Но ведь история еще не закончена. Рано или поздно, я в этом глубоко убежден, наступит момент осуждения беловежского сговора и признания его нелегитимным", — заявил Щипков, являющийся также членом Общественной палаты России.

По его словам, он ни в коем случае не имеет в виду, что нужно силой восстановить Советский Союз и "возвращаться на какие-то исходные политические рубежи".

"Сейчас самое важное — это восстановить историю. Это написать правду: что же было и что собой представляло ГКЧП, какие у них были цели и задачи, идеология, какова была идеология Ельцина и его окружения, каковы были цели и задачи тех, кто собрался в Беловежской Пуще. И обязательно нужно признать нелегитимность их действий. Пусть это останется в истории. В нашем сознании мы должны дать оценку тем историческим событиям", — отметил Щипков.

По его мнению, для этого также необходимо создать институт, который бы "занимался восстановлением истории: его можно было бы назвать институтом национальной памяти или институтом новой истории". "Только так мы сдвинемся", — добавил замглавы синодального отдела.

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком, а также председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем в правительственной резиденции "Вискули" в Беловежской Пуще (Белоруссия), в котором стороны заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Старый русский
Надо за Александра Владимировича свечку поставить!
14:56
21.08.2018
ОтветитьНе отвечать
ls macdel
Давно пора называть вещи своими именами, российскую "оранжевую революцию" - контрреволюцией и сменой общественного строя, приватизацию - грабежом народного достояния, развал СССР вопреки воле народа - сговором, унизительный и радостный доклад заморскому президенты - изменой и предательством, ...
14:54
21.08.2018
ОтветитьНе отвечать
razvodov.denis
Пусть официальные представители РПЦ занимаются своим делом и не лезут в политику. Надеюсь, мои слова никого не обидели и не оскорбили, не хочется в тюрьму за высказывание своего субъективного мнения.
14:53
21.08.2018
ОтветитьНе отвечать
Alex Gr
Как ни назови, а все братушки тогда проявили себя на полную. Не надо Союз обратно - без союзников выкарабкались, долги их оплатили, плевки их смыли. Зачем повторять ошибки?
14:43
21.08.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена