"Вам пальцы не жалко?" Москва отметила Курбан-байрам по-сирийски

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Более двухсот тысяч верующих молились сегодня утром в мечетях Москвы — мусульмане отмечали Курбан-байрам, один из двух главных своих праздников. Корреспондент РИА Новости побывал на богослужении в Соборной мечети столицы и выяснил, чем молящиеся обязаны пожертвовать в этот день.

Бараны на дорогах

Утро вторника. В просторных залах ресторана на северо-западе столицы нет свободных мест — постоянно входят новые гости, доносятся "Салам!" и "Ид мубарак!". С 2011 года сириец Имад Алмама живет в Москве. И каждый год организует торжественный обед по случаю Ид аль-Адха (арабское именование Курбан-байрама). Гостей — около сотни человек разных национальностей.

"У нас в Сирии в мусульманские праздники принято утром после богослужения устраивать трапезу и приглашать всех знакомых. Я решил соблюдать этот обычай и здесь, в России, — у нас за одним столом сидят арабы, американцы, русские", — рассказывает Имад.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Верующие ждут начала праздничной молитвы по случаю Курбан-байрама в Московской соборной мечети. 21 августа 2018 © РИА Новости / Антон Скрипунов Верующие ждут начала праздничной молитвы по случаю Курбан-байрама в Московской соборной мечети. 21 августа 2018

А еще сирийская община в столице помогает малоимущим: раздает продукты.

"В том числе мясо животных, которых по правилам этого праздника принесли в жертву. Согласно обычаю, треть мяса нужно оставить себе, треть использовать для угощения соседей и знакомых и треть отдать нуждающимся", — объясняет сириец.

Для жертвоприношений московские власти выделили мусульманам 13 площадок в Подмосковье, прежде всего для удобства горожан и самих верующих, которые могут спокойно в специально приспособленном для этого месте правильно совершить этот обряд. А ведь еще несколько лет назад баранов резали прямо на улицах столицы. Теперь с этим строго.

"Нас в МВД проинформировали: если в Курбан-байрам сотрудники ГИБДД обнаружат в багажнике живого барана, они должны отреагировать. Правоохранители будут останавливать эти машины в общем потоке, выяснять обстоятельства и напоминать, что такие обряды нельзя совершать в городской черте. Я уверен, что верующие больше не будут поступать так, как пять-семь лет назад, когда привезли фуру с животными в Отрадное и начали забивать их напротив жилых домов", — заверил журналистов первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

"Без карри"

Курбан-байрам, или "праздник жертвоприношения", знаменует собой окончание хаджа — обязательного для всех мусульман паломничества в Мекку. Традиционно верующие начинают этот день с праздничного намаза.

Центр торжеств в России — Соборная мечеть. В надежде попасть внутрь люди собирались там с полуночи: места на всех никогда не хватает. По данным Совета муфтиев России, сегодня в главную мечеть столицы пришли 120 тысяч человек. А всего в праздновании Курбан-байрама приняли участие примерно 220 тысяч. В Московской области в богослужениях участвовали более ста тысяч мусульман.

"Курбан — это милость! Милость Всевышнего Аллаха и Его повеление — не проливать человеческую кровь! А для достижения духовного приближения и обретения милости Всевышнего необходимо сохранить жизни людей, укреплять силу духа и веры, стать милосердным и сострадательным, творить добро и остерегаться зла и греха", — обратился к верующим перед молитвой глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.

После богослужения люди охотно делились друг с другом планами на этот священный день. Время от времени в толпе раздавались крики: "Такбир! Такбир!" ("призыв").

"Аллаху акбар!" — отвечали на них мусульмане.

Кто-то спешил в метро, чтобы успеть на работу, кто-то поехал на жертвоприношение, кто-то возвращался домой. А туристы из Индии Тарик Азиз и Ашраф Харир отправились на Красную площадь. Они в России впервые. Один — из Дели, другой — из Бомбея. В мечеть явились в национальной одежде. Интересно, как они будут отмечать Курбан-байрам? По-индийски?

"Ноу, виз шаварма!" — мечтательно произносит Тарик.

Родную кухню он не любит — "там много соуса карри, очень острая". А вот московская шаурма ему очень по душе.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Тарик Азиз и Ашраф Харир возле Московской Соборной мечети. 21 августа 2018 года © РИА Новости / Антон Скрипунов Тарик Азиз и Ашраф Харир возле Московской Соборной мечети. 21 августа 2018 года

Не всем нравится

В радиусе нескольких километров от Соборной мечети повсюду полицейские. Досмотр строгий, но все отлажено, поэтому верующие движутся практически без задержек.

"Перед началом праздничных богослужений был выполнен комплекс всех мероприятий по антитеррористической защите, в том числе обследование территории с помощью инспекторов-кинологов со своими питомцами. Также организовали контрольно-пропускные пункты, где сотрудники полиции и Росгвардии досматривали граждан", — сообщил РИА Новости глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

Всего, по его данным, в охране порядка во время праздника участвовали более пяти тысяч человек. А у метро дежурили еще и народные дружинники — больше ста.

Курбан-байрам в столице отмечали в четырех мечетях — Соборной, Исторической, "Ярдям" и Мемориальной на Поклонной горе, а также на трех выделенных для молитвы площадках в Бутово, Сокольниках и Братеево. Движение возле них перекрывали, и, естественно, это не всех устраивало.

Ольга Иванова живет рядом с Соборной мечетью. Из-за перекрытия одного из переулков она опоздала на работу. "Такси могло остановиться только на Садовом, а мне до него еще идти. И вечером накануне к своему дому не могла подъехать", — сетует москвичка. Но такие неудобства возникают лишь дважды в году — на Ураза-байрам и Курбан-байрам.

"Отдай другому"

Пешеходный переход неожиданно преграждает белый мерин. Мусульмане в ожидании зеленого светофора принимаются делать селфи с полицейским конем. Кто-то даже пытается погладить животное по морде. "Молодой человек, у вас много лишних пальцев?" — мягко предостерегает сотрудница конной полиции.

Уроженец Бишкека Айрат после полуночи пришел в мечеть с двумя пачками фиников. Одну съел в ожидании намаза, другую припас к окончанию молитвы. Теперь угощает. Досталось всем: и единоверцам, и полицейской лошадке, и корреспонденту РИА Новости.

Курбан-байрам празднуют четыре дня. Для верующих это время не только радости, но и добрых дел.

"Кто-то приходит в мечети, кому-то мы отправляем жертвенное мясо адресно — у нас есть списки нуждающихся. А кто-то звонит и просит привезти домой", — рассказывают в Совете муфтиев России.

Сами верующие говорят, что такого рода милосердие — не просто один из ближневосточных обычаев. "Поделись с ближним тем, что у тебя есть" не что иное, как одна из заповедей Курбан-байрама.