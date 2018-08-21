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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Вам пальцы не жалко?" Москва отметила Курбан-байрам по-сирийски

(обновлено: 15:34 21.08.2018)
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© РИА Новости / Антон СкрипуновМусульманин фотографирует Московскую соборную мечеть в день Курбан-байрама. 21 августа 2018Мусульманин фотографирует Московскую соборную мечеть в день Курбан-байрама. 21 августа 2018
© РИА Новости / Антон Скрипунов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Более двухсот тысяч верующих молились сегодня утром в мечетях Москвы — мусульмане отмечали Курбан-байрам, один из двух главных своих праздников. Корреспондент РИА Новости побывал на богослужении в Соборной мечети столицы и выяснил, чем молящиеся обязаны пожертвовать в этот день.

Бараны на дорогах

Утро вторника. В просторных залах ресторана на северо-западе столицы нет свободных мест — постоянно входят новые гости, доносятся "Салам!" и "Ид мубарак!". С 2011 года сириец Имад Алмама живет в Москве. И каждый год организует торжественный обед по случаю Ид аль-Адха (арабское именование Курбан-байрама). Гостей — около сотни человек разных национальностей.

"У нас в Сирии в мусульманские праздники принято утром после богослужения устраивать трапезу и приглашать всех знакомых. Я решил соблюдать этот обычай и здесь, в России, — у нас за одним столом сидят арабы, американцы, русские", — рассказывает Имад.

© РИА Новости / Антон СкрипуновВерующие ждут начала праздничной молитвы по случаю Курбан-байрама в Московской соборной мечети. 21 августа 2018
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Верующие ждут начала праздничной молитвы по случаю Курбан-байрама в Московской соборной мечети. 21 августа 2018

А еще сирийская община в столице помогает малоимущим: раздает продукты.

"В том числе мясо животных, которых по правилам этого праздника принесли в жертву. Согласно обычаю, треть мяса нужно оставить себе, треть использовать для угощения соседей и знакомых и треть отдать нуждающимся", — объясняет сириец.

Для жертвоприношений московские власти выделили мусульманам 13 площадок в Подмосковье, прежде всего для удобства горожан и самих верующих, которые могут спокойно в специально приспособленном для этого месте правильно совершить этот обряд. А ведь еще несколько лет назад баранов резали прямо на улицах столицы. Теперь с этим строго.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБаран для жертвоприношения в мусульманский праздник Курбан-байрам
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баран для жертвоприношения в мусульманский праздник Курбан-байрам

"Нас в МВД проинформировали: если в Курбан-байрам сотрудники ГИБДД обнаружат в багажнике живого барана, они должны отреагировать. Правоохранители будут останавливать эти машины в общем потоке, выяснять обстоятельства и напоминать, что такие обряды нельзя совершать в городской черте. Я уверен, что верующие больше не будут поступать так, как пять-семь лет назад, когда привезли фуру с животными в Отрадное и начали забивать их напротив жилых домов", — заверил журналистов первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

"Без карри"

Курбан-байрам, или "праздник жертвоприношения", знаменует собой окончание хаджа — обязательного для всех мусульман паломничества в Мекку. Традиционно верующие начинают этот день с праздничного намаза.

Празднование Курбан-Байрама в Казани. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения
Центр торжеств в России — Соборная мечеть. В надежде попасть внутрь люди собирались там с полуночи: места на всех никогда не хватает. По данным Совета муфтиев России, сегодня в главную мечеть столицы пришли 120 тысяч человек. А всего в праздновании Курбан-байрама приняли участие примерно 220 тысяч. В Московской области в богослужениях участвовали более ста тысяч мусульман.

"Курбан — это милость! Милость Всевышнего Аллаха и Его повеление — не проливать человеческую кровь! А для достижения духовного приближения и обретения милости Всевышнего необходимо сохранить жизни людей, укреплять силу духа и веры, стать милосердным и сострадательным, творить добро и остерегаться зла и греха", — обратился к верующим перед молитвой глава Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин (справа) читает молитву в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин (справа) читает молитву в Московской Соборной мечети. 1 сентября 2017

После богослужения люди охотно делились друг с другом планами на этот священный день. Время от времени в толпе раздавались крики: "Такбир! Такбир!" ("призыв").

"Аллаху акбар!" — отвечали на них мусульмане.

Кто-то спешил в метро, чтобы успеть на работу, кто-то поехал на жертвоприношение, кто-то возвращался домой. А туристы из Индии Тарик Азиз и Ашраф Харир отправились на Красную площадь. Они в России впервые. Один — из Дели, другой — из Бомбея. В мечеть явились в национальной одежде. Интересно, как они будут отмечать Курбан-байрам? По-индийски?

"Ноу, виз шаварма!" — мечтательно произносит Тарик.

Родную кухню он не любит — "там много соуса карри, очень острая". А вот московская шаурма ему очень по душе.

© РИА Новости / Антон СкрипуновТарик Азиз и Ашраф Харир возле Московской Соборной мечети. 21 августа 2018 года
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Тарик Азиз и Ашраф Харир возле Московской Соборной мечети. 21 августа 2018 года

Не всем нравится

В радиусе нескольких километров от Соборной мечети повсюду полицейские. Досмотр строгий, но все отлажено, поэтому верующие движутся практически без задержек.

Курбан-байрам
© РИА Новости, Инфографика
Места празднования Курбан-байрама в Москве и Подмосковье
"Перед началом праздничных богослужений был выполнен комплекс всех мероприятий по антитеррористической защите, в том числе обследование территории с помощью инспекторов-кинологов со своими питомцами. Также организовали контрольно-пропускные пункты, где сотрудники полиции и Росгвардии досматривали граждан", — сообщил РИА Новости глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

Всего, по его данным, в охране порядка во время праздника участвовали более пяти тысяч человек. А у метро дежурили еще и народные дружинники — больше ста.

Курбан-байрам в столице отмечали в четырех мечетях — Соборной, Исторической, "Ярдям" и Мемориальной на Поклонной горе, а также на трех выделенных для молитвы площадках в Бутово, Сокольниках и Братеево. Движение возле них перекрывали, и, естественно, это не всех устраивало.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВерующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам у Московской Соборной мечети
© РИА Новости / Илья Питалев
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Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам у Московской Соборной мечети

Ольга Иванова живет рядом с Соборной мечетью. Из-за перекрытия одного из переулков она опоздала на работу. "Такси могло остановиться только на Садовом, а мне до него еще идти. И вечером накануне к своему дому не могла подъехать", — сетует москвичка. Но такие неудобства возникают лишь дважды в году — на Ураза-байрам и Курбан-байрам.

"Отдай другому"

Пешеходный переход неожиданно преграждает белый мерин. Мусульмане в ожидании зеленого светофора принимаются делать селфи с полицейским конем. Кто-то даже пытается погладить животное по морде. "Молодой человек, у вас много лишних пальцев?" — мягко предостерегает сотрудница конной полиции.

Уроженец Бишкека Айрат после полуночи пришел в мечеть с двумя пачками фиников. Одну съел в ожидании намаза, другую припас к окончанию молитвы. Теперь угощает. Досталось всем: и единоверцам, и полицейской лошадке, и корреспонденту РИА Новости.

© РИА Новости / Антон СкрипуновАйрат раздает финики
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Айрат раздает финики

Курбан-байрам празднуют четыре дня. Для верующих это время не только радости, но и добрых дел.

Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
© AFP 2018 / Bandar Aldandani
"Каждый день кто-то умирает". Россияне рассказали всю правду о хадже
"Кто-то приходит в мечети, кому-то мы отправляем жертвенное мясо адресно — у нас есть списки нуждающихся. А кто-то звонит и просит привезти домой", — рассказывают в Совете муфтиев России.

Сами верующие говорят, что такого рода милосердие — не просто один из ближневосточных обычаев. "Поделись с ближним тем, что у тебя есть" не что иное, как одна из заповедей Курбан-байрама.

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