В праздновании Курбан-байрама участвовали свыше 226 тысяч мусульман Москвы

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Более 226,5 тысячи мусульман приняли участие в праздничной молитве по случаю Курбан-байрама в Москве во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2018 году Курбан-байрам начинается 21 августа.

"Сегодня в Москве прошли мероприятия одного из главных мусульманских религиозных праздников – Курбан-байрам. На всех площадках участие в празднике приняли порядка 226 500 человек", — сказали РИА Новости в пресс-службе.

Как сообщается на сайте ГУМВД России, в мероприятиях на территории столичного региона приняли участие более 200 тысяч верующих.

Мероприятия состоялись в четырех мечетях города: Московской соборной мечети, Исторической мечети, Духовно-просветительском комплексе Мечетей "Ярдям" и "Инам", Мемориальной мечети на Поклонной горе "Шухада", а также на трех специально оборудованных площадках: павильон №4 ПКиО "Сокольники", площадка в Бутовском лесопарке, площадка в каскадном парке "Братеево".

"Перед началом празднования в полном объеме выполнен комплекс мероприятий антитеррористической защищенности, в том числе обследование прилегающих территорий с использованием инспекторов-кинологов со служебными собаками. При входе на площадки была организована работа контрольно-пропускных пунктов, на которых сотрудники полиции и Росгвардии осуществляли досмотр граждан. В обеспечении общественного порядка и безопасности в местах проведения религиозного праздника в общей сложности было задействовано 5 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и ГИБДД", — отметили в ведомстве.