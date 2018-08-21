Трамп не будет делать уступок в деле об освобождении пастора Брансона

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет делать Турции уступок в деле об освобождении евангелического пастора Эндрю Брансона.

"То, что делает Турция, очень печально. Думаю, они совершают ужасную ошибку. Уступок не будет", — заявил Трамп в интервью агентству Рейтер.

Он также подтвердил, что США вели переговоры с Израилем о том, чтобы тот освободил турецкую гражданку, обвиняемую в поддержке ХАМАС, в обмен на освобождение Брансона. Израиль заявил ранее, что депортировал гражданку Турции Эбру Озкан.

По словам Трампа, он свои обязательства в этой сделке выполнил.

"Я этого человека вызволил для него (президента Турции Реджепа Эрдогана — ред.). Я ожидаю от него, что он выпустит из Турции этого совершенно невиновного, замечательного человека, замечательного отца и христианина", — сказал Трамп.

Трамп заявил ранее, что удваивает пошлины на ввоз стали из Турции, теперь пошлина составит 50%. Также США ввели санкции против турецких чиновников за то, что Турция не освобождает задержанного пастора-евангелиста из Америки Эндрю Брансона. На фоне санкций турецкая лира резко снизилась к доллару, хотя США приписывают изменение курса не санкциям, а общему экономическому положению страны.