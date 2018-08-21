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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Мусульмане встречают Курбан-байрам

(обновлено: 11:07 21.08.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВерующий на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Кул-Шариф в Казани. 21 августа 2018Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Кул-Шариф в Казани. 21 августа 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мусульманский мир во вторник отмечает один из двух главных праздников в исламе — Курбан-байрам (по-арабски Ид аль-Адха — "праздник жертвоприношения"). В этот день верующие собираются в мечетях на молитву, а также совершают обряд жертвоприношения.

Курбан-байрам приходится на десятый день священного месяца Зуль-Хиджа ("месяц совершения хаджа"). Согласно мусульманской традиции, в честь праздника каждый верующий должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину.

В Коране изложена библейская история о том, как однажды пророку Ибрахиму (Аврааму) явился ангел и передал повеление Всевышнего принести в жертву своего первенца. Отец и сын смиренно приготовились исполнить волю Божию. Когда Ибрахим уже поднял нож, Всевышний повелел заменить жертву бараном. Мусульмане считают, что эти события произошли в долине Мина — недалеко от места, где сейчас расположен священный для ислама город Мекка.

Курбан-байрам также знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку и Медину, которое хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин.

"В эти благословенные дни великого праздника мы молим Всевышнего укрепить общечеловеческое братство и уберечь от возможных смут и конфликтов, наполнить наши сердца чувствами взаимной любви и сострадания", — говорится в традиционном обращении к мусульманам по случаю наступления Курбан-байрама председателя Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Равиля Гайнутдина.

Курбан-байрам в Москве

Во вторник утром в пяти столичных мечетях состоится праздничная молитва. В Московской соборной мечети богослужение начнется в 7.00. В Мемориальной мечети на Поклонной горе — также в 7.00, в Исторической мечети — в 08.00, в мечети "Ярдям" в Отрадном — в 6.30, в мечети "Инам" — в 7.00.

Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Также для празднования Курбан-байрама в Москве выделены три временных площадки: в Парке культуры и отдыха "Сокольники", в Бутовском лесопарке и на Борисовских прудах. Здесь везде молитва и праздничная проповедь начнутся в 7 утра.

В Совете муфтиев России (СМР) сообщили, что в первый день Курбан-байрама 21 августа (всего праздник отмечается три дня) у Московской соборной мечети ожидается более 100 тысяч человек.

В свою очередь обряды жертвоприношения по случаю Курбан-байрама пройдут во вторник на 13 подмосковных фермах, сообщил заместитель председателя СМР Рушан Аббясов.

"Мы предупреждаем верующих, чтобы они не совершали обряды жертвоприношения в местах, не предусмотренных для этого", — сказал Аббясов. Он напомнил, что желающие получить в праздник мясо жертвенного животного могут заказать его в мечети.

А 26 августа по случаю Курбан-байрама на Поклонной горе пройдет праздник Курбан-фест.

Праздничные обряды в Мекке 

Те мусульмане, которые совершают хадж, отправляются в этот день в долину Мина недалеко от Мекки, где исполняют обряд побивания шайтана (Сатаны) камнями в Джамарате.

По мусульманскому преданию, Сатана трижды преграждал путь к месту жертвоприношения Ибрахиму и его сыну, но каждый раз они отбивались от искусителя камнями.

Курбан-байрам
© РИА Новости, Инфографика
Места празднования Курбан-байрама в Москве и Подмосковье
Джамарат — места в долине Мина с возведенными столбами, в которые бросают камни. Чтобы совершить обряд, нужно бросить семь камней, подобранных в Муздалифе, в последний из трех столбов, символизирующий Сатану (Иблиса).

Согласно вероучению ислама, бросание камней в шайтана в долине Мина направлено не столько в конкретный столб, сколько в сторону своих страстей, своего "нафса" (низменного "я"). Тем самым верующие выражают свое презрение шайтану и демонстрируют, что считают своим повелителем Всевышнего.

После этого паломники возвращаются в Мекку и совершают обход Каабы — святыни мусульман в центре Запретной мечети. Это является завершением обряда хаджа. Совершив его, паломники обретают титул "хаджи".

В этом году на хадж прибыли 22,5 тысячи россиян из более чем 60 регионов страны. Всего для совершения обрядов хаджа в Саудовскую Аравию поехали несколько миллионов мусульман.

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