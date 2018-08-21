Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф

Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам и отметил, что подлинные ценности ислама помогают объединять людей и следовать традициям добрососедства, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

По словам Путина, Курбан-байрам призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим, к своим ближним.

"Важно, что и сегодня подлинные ценности ислама продолжают служить основой духовной жизни мусульманской общины России. Помогают объединять людей, следовать традициям добрососедства между представителями разных народов, вероисповеданий и культур, которые в нашей стране — имеют глубокие исторические корни", — говорится в поздравлении.