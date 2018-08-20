Папа Франциск осудил сексуальное насилие со стороны клира в отношении детей

ВАТИКАН, 20 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выступил с суровым осуждением сексуального насилия в отношении несовершеннолетних со стороны значительного числа католических священнослужителей, призвав к покаянию и искоренению данного явления в специальном "Послании народу Божию", текст которого в понедельник обнародовала служба печати Святого престола.
"Хотя можно сказать, что большинство этих случаев относится к прошлому, тем не менее, с течением времени мы узнали о боли многих из жертв и утверждаем, что раны никогда не исчезают и обязывают нас сурово осудить эти зверства, а также сконцентрировать усилия для того, чтобы искоренить эту культуру смерти", — отмечается в папском послании.
"Со стыдом и покаянием мы, как церковная община, признаем, что не сумели быть там, где должны были быть, что не предприняли действия своевременно, узнав о масштабах и остроте ущерба, нанесенного многим жизням. Мы пренебрегли и покинули маленьких", — с горечью указал понтифик.
"Боль жертв и их семей — это и наша боль", — говорится в послании, которое понтифик подписал в понедельник.
В минувший четверг официальный представитель Ватикана Грег Берк вскоре после публикации доклада Большого жюри Пенсильвании заявил, что Святой престол испытывает "стыд и боль" в связи обвинением священнослужителей США в педофилии. Он подчеркнул, что "жертвы должны знать, что папа Римский на их стороне".