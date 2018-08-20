Папа Франциск осудил сексуальное насилие со стороны клира в отношении детей

ВАТИКАН, 20 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выступил с суровым осуждением сексуального насилия в отношении несовершеннолетних со стороны значительного числа католических священнослужителей, призвав к покаянию и искоренению данного явления в специальном "Послании народу Божию", текст которого в понедельник обнародовала служба печати Святого престола.

На минувшей неделе Большое жюри Пенсильвании опубликовало объемный доклад, посвященный многочисленным случаям сексуального домогательства в отношении несовершеннолетних со стороны клира в католических приходах шести городов этого американского штата, где в общей сложности проживают более 1,5 миллиона католиков. Из текста этого документа объемом более чем 1300 страниц следует, что на протяжении почти 70 лет к сексуальным преступлениям против детей оказались причастны более 300 представителей духовенства. Их жертвами стали более тысячи человек. Правда, срок давности по большинству этих преступлений уже истек.

"Хотя можно сказать, что большинство этих случаев относится к прошлому, тем не менее, с течением времени мы узнали о боли многих из жертв и утверждаем, что раны никогда не исчезают и обязывают нас сурово осудить эти зверства, а также сконцентрировать усилия для того, чтобы искоренить эту культуру смерти", — отмечается в папском послании.

"Со стыдом и покаянием мы, как церковная община, признаем, что не сумели быть там, где должны были быть, что не предприняли действия своевременно, узнав о масштабах и остроте ущерба, нанесенного многим жизням. Мы пренебрегли и покинули маленьких", — с горечью указал понтифик.

"Это преступление, которое порождает глубокие раны боли и бессилия, прежде всего, в жертвах, но также и в их родственниках, и во всей общине, среди верующих и неверующих", — подчеркнул папа Франциск. Он указал на срочную необходимость "еще раз подтвердить наши обязательства по обеспечению защиты несовершеннолетних и взрослых, находящихся в ситуации уязвимости".

"Боль жертв и их семей — это и наша боль", — говорится в послании, которое понтифик подписал в понедельник.

В минувший четверг официальный представитель Ватикана Грег Берк вскоре после публикации доклада Большого жюри Пенсильвании заявил, что Святой престол испытывает "стыд и боль" в связи обвинением священнослужителей США в педофилии. Он подчеркнул, что "жертвы должны знать, что папа Римский на их стороне".