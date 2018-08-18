"Каждый день кто-то умирает". Россияне рассказали всю правду о хадже

Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке

Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Мусульмане со всего мира прибыли в Саудовскую Аравию для хаджа — паломничества в Мекку, которое каждый мусульманин обязан совершить хотя бы раз в жизни. В этом священном городе находятся и десятки тысяч россиян, которые рассказали РИА Новости об основных обрядах и о том, с какими опасностями им приходится сталкиваться.

"Людей хоронят ежедневно"

Айрат Касимов из Казани признается, что не волновался так уже давно. В Мекке он впервые. Накануне ему удалось помолиться в главной мусульманской мечети — Аль-Харам ("Запретная мечеть").

"Чтобы попасть внутрь, надо было приходить за три-четыре часа до начала молитвы. А мы пришли за два, поэтому пройти через ворота в мечеть не получилось. Стояли три часа под открытым небом на сорокаградусной жаре", — говорит он.

© Фото : предоставлено Айратом Касимовым Молитва паломников в "Запретной мечети" в Мекке. © Фото : предоставлено Айратом Касимовым Молитва паломников в "Запретной мечети" в Мекке.

Август в Саудовской Аравии — в буквальном смысле убийственный месяц. Айрат здесь с восьмого числа и ежедневно слышит заупокойные молитвы: "Люди умирают от перегрева".

"Жара, давка… Но все это перебивается тем эмоциональным подъемом, который испытывает любой находящийся здесь мусульманин", — уверяет паломник.

Он прибыл в Мекку в составе группы пилигримов во главе с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным. "На данный момент все, с кем я встретился, — а это в основном жители нашей республики, Урала и Сибири — чувствуют себя замечательно. Хвала Всевышнему, все проходит нормально", — сообщил муфтий корреспонденту РИА Новости.

© Фото : предоставлено героем материала Айрат Касимов пьет воду из священного источника Зам-зам в Мекке. © Фото : предоставлено героем материала Айрат Касимов пьет воду из священного источника Зам-зам в Мекке.

Всего же для хаджа сюда уже приехали свыше четырех миллионов верующих. Способов добраться немало. Из России, к примеру, можно самолетом сразу до Джедды, это рядом с Меккой, — за 200 тысяч рублей. А можно дешевле, за 120 тысяч, правда, с пересадками. Айрат летел через Стамбул. Кто-то и вовсе добирается до Мекки на автобусе из Иордании или Дубая. Дешево, но очень долго — более 30 часов в пути.

© Фото : предоставлено Айратом Касимовым Паломники обходят Каабу во время хаджа, Мекка. © Фото : предоставлено Айратом Касимовым Паломники обходят Каабу во время хаджа, Мекка.

По дороге мужчины снимают с себя всю сшитую одежду и надевают только два светлых полотна — ихрам. А женщины облачаются так, чтобы были видны лишь руки и лицо. Затем верующие произносят особые слова, подтверждающие, что они намерены полностью посвятить себя хаджу. С этого момента все мирские заботы, включая семейные, отходят на второй план. Наступает время молитв и размышлений.

Кстати говоря, немусульманам запрещено находиться в Мекке и Медине, особенно во время хаджа.

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Побить и зарезать

Хадж — одна из пяти основ исламской веры, данных Всевышним пророку Мухаммеду. Совершить паломничество хоть раз в жизни — как пророк Мухаммед — обязан каждый мусульманин, располагающий для этого физическими и материальными возможностями. Но нельзя отправиться в Мекку на деньги, которые были украдены или взяты в долг.

В исламском календаре есть специальный месяц для хаджа — зуль-хиджа. На десятый его день мусульмане празднуют один из двух своих главных праздников Ид аль-Атха (тюркское название — Курбан-байрам), "праздник жертвоприношения". Верующие вспоминают, как Всевышний повелел Ибрагиму (в Библии — Аврааму) принести в жертву своего сына Исмаила (Исаака). Отец покорно принял волю Бога и направился в долину Мина, где сейчас находится Мекка. Там он приготовился к жертвоприношению, но, по преданию, в самый последний момент Аллах сделал так, что нож не смог резать. В итоге в жертву Ибрагим принес барана.

Уже несколько дней подряд Айрат Касимов записывает в блокнот различные молитвы. Их он будет читать вместе с остальными паломниками на горе Арафат рядом с Меккой. Мусульмане верят, что именно тут встретились изгнанные из рая Адам и Ева. Об этом говорит и само название горы, означающее "нашли друг друга".

"Я с трепетом жду дня стояния на горе Арафат, ведь это самый важный обряд хаджа, его кульминация", — признается Айрат.

В этом году День Арафат приходится на 20 августа. Миллионы мусульман проведут все время от восхода до заката в священном месте в огромных палатках, пребывая в особом духовном состоянии. Считается, что именно в этот день Всевышний сковывает цепями сатану, который не может ничего сделать, видя такое количество поклоняющихся Богу людей.

А в Курбан-байрам, 21 августа, верующие придут в долину Муздалифа, где совершат ритуальное побивание шайтана камнями. По преданию, когда Ибрагим вел Исмаила к жертвеннику, дьявол чинил им козни, а Исмаил в ответ брал камешки и кидал их в искусителя, чтобы тот отстал.

Сменят имена

И до, и после совершения основных обрядов верующие семикратно обходят Каабу в центре мечети Аль-Харам. Это сооружение кубической формы, возведенное, по преданию, ангелами. Внутри Каабы находится Черный камень, который, как верят мусульмане, был принесен на землю из рая. Обход Каабы — очень зрелищный ритуал: плечом к плечу шествуют люди совершенно разных культур.

В мире около двух миллиардов мусульман, и маленькая Мекка не может принять всех желающих совершить хадж. Поэтому Саудовская Аравия ежегодно устанавливает для каждой страны квоту. Ее размер зависит от числа проживающих в том или ином государстве последователей ислама.

В этом году квота для россиян — 20,5 тысячи человек. По словам первого замглавы Совета муфтиев России Рушана Аббясова, желающих отправиться в Мекку было гораздо больше. Хотя Россия и так получила от саудовцев бонус в виде дополнительных двух тысяч мест.

"А в прошлом году нам дали дополнительно четыре тысячи мест. Мы неоднократно говорили, что нам нужно увеличить и постоянную квоту. Но пока этот вопрос прорабатывается — все не так просто", — поясняет он.

Не просто и российским паломникам. Помимо жары им приходится привыкать к менталитету единоверцев из других стран. Некоторые, как рассказали РИА Новости находящиеся в Мекке россияне, "ведут себя импульсивно — могут даже толкнуть или нагрубить". Но это все-таки бывает редко, в целом все спокойно. А то, насколько российские мусульмане организованны и как четко все у них проходит, для многих уже служит образцом.

© Фото : предоставлено Айратом Касимовым Паломники в Мекке. © Фото : предоставлено Айратом Касимовым Паломники в Мекке.

"Саудовские власти удивляет наша дисциплинированность. Наших паломников отмечают не первый год — и с руководителями групп у нас все в порядке, и лекарствами мы обеспечены. То есть мы практически не доставляем никаких забот-хлопот принимающей стороне. Ведь мы учитываем все аспекты: в какое время на какие обряды паломникам лучше пойти, а в какое лучше не надо, чтобы не попасть в давку", — отмечает Аббясов.

Кстати говоря, давка тут не редкость. И порой это приводит к трагедии. В 2015 году в долине Мина погибли 2110 человек. Среди них были паломники из Нигерии, Чада, Сенегала, Индонезии и Ирана. И вот уже который год Иран пытается добиться от Саудовской Аравии компенсации семьям 160 погибших. В результате хадж стал частью не только религии, но и политики.

Но сейчас верующие далеки от всего земного. Они верят, что пришли в Мекку "к Всевышнему в гости".

Через несколько дней Айрат, как и миллионы его единоверцев, пройдет все обряды хаджа и, согласно вероучению, "очистится от всех грехов". Совершившим паломничество присваивается титул "хаджия" — настолько важна эта заповедь для каждого мусульманина. И в Казань из Мекки вернется не просто Айрат, а уже Айрат-хаджи.