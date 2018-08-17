Патриарх Кирилл предложил будущим архиереям служить на Новой Земле

БЕЛУШЬЯ ГУБА (Новая Земля), 17 авг — РИА Новости. Будущим архиереям Русской православной церкви, возможно, придется служить на Новой Земле — устроить такую проверку и закалку священнослужителям и монахам, желающим сделать церковную карьеру, предложил в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Давайте кандидатов в архиереи сюда посылать. Чтобы они понимали, что такое мир божий и пастырская работа в условиях Крайнего севера. Нужно, чтобы в этих местах был такой принцип замещение вакансий, особенно для тех, кто очень хочет сделать церковную карьеру. Пожалуйста — только вначале пять лет на Новой Земле", — сказал патриарх управляющему делами Московской патриархии митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, сопровождающему его в поездке по Новой Земле.

По словам патриарха, в полевых условиях можно будет оценить возможности священнослужителей и монашествующих, их веру, любовь к людям, способность преодолевать трудности.

"Попросил бы вас подготовить программу направления священнослужителей в отдаленные приходы Русской православной церкви без указания, на какой срок. Каждый, приезжая сюда, должен просто придать себя в руки божие. Служение в таких местах — это проверка и закалка человека", — подчеркнул предстоятель, обращаясь к митрополиту.

Он также отметил, что считает своим долгом посещать самые отдаленные уголки отечества. "Здесь видно, как люди живут, в том числе военнослужащие. Эти поездки меня очень обогащают. Здесь я открываю то, что из московского кабинета никогда бы не увидел и не понял… Здесь встречаешься с людьми мужественными и ежедневно совершающими подвиг, сталкиваясь с физическими, климатическими, бытовыми трудностями. Надеюсь, что церковная жизнь будет укрепляться здесь ", — отметил патриарх.

С архипелага Новая Земля патриарх Кирилл начинает пятидневную поездку по ряду северных епархий — Нарьян-Марской, Великоустюжской и Котласской, в завершение визита на Крайний Север он посетит Соловецкий монастырь.

В Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) предстоятель РПЦ прибудет сразу с Новой Земли, 17 августа, и ознакомится с ходом строительства Арктического собора.

В программе северной поездки также литургия 18 августа в Нарьян-Маре. В тот же день, 18 августа, предстоятель посетит Великий Устюг (Вологодская область), где совершит всенощное бдение в канун большого церковного праздника — Преображения Господня. В сам день Преображения, 19 августа, патриарх Кирилл возглавит литургию в городе Котлас (Архангельская область). А 20 августа предстоятель Церкви проведет заседание попечительского совета по восстановлению Соловецкого монастыря. В день памяти его основателей — Зосимы и Савватия Соловецких — 21 августа патриарх Кирилл совершит на Соловках праздничную литургию.