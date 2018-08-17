Ватикан испытывает стыд из-за обвинения в педофилии священников в США

ВАТИКАН, 17 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Святой престол испытывает стыд и боль в связи с обнародованным на этой неделе докладом о сексуальном насилии над несовершеннолетними со стороны католических священнослужителей американского штата Пенсильвания, говорится в специальном заявлении официального представителя Ватикана Грега Берка, которое было опубликовано поздно вечером в четверг.

"В связи с обнародованным на этой неделе в Пенсильвании докладом есть два слова, которые могут выразить то, что чувствуешь перед лицом этих ужасных преступлений: стыд и боль. Святой престол с большой серьезностью рассматривает эту работу, выполненную Большим жюри Пенсильвании. Святой престол недвусмысленно осуждает сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних", — говорится в документе.

Отмечая, что подобные преступления заслуживают осуждения как в уголовном, так и в моральном плане, Берк подчеркнул, что случаи сексуального насилия "украли у жертв их достоинство и их веру". Он призвал священнослужителей извлечь серьезные уроки из прошлого, а тех, кто совершал подобные преступления, и тех, кто допускал, чтобы это происходило, взять на себя всю полноту ответственности за содеянное.

Глава службы печати Святого престола также отметил, что большинство случаев, приведенных в докладе Большого жюри, относится к периоду до 2000 года. По его словам, это показывает, что недавно проведенные католической церковью США реформы привели к резкому сокращению числа случаев сексуального насилия в отношении несовершеннолетних со стороны священнослужителей.

Папа Римский Франциск хорошо понимает, какой ущерб эти преступления могут нанести вере католиков, подчеркнул Берк. Поэтому понтифик призывает приложить все силы, чтобы создать атмосферу безопасности "для несовершеннолетних и уязвимых взрослых в Церкви и во всем обществе".

"Жертвы должны знать, что папа Римский на их стороне", — подытожил представитель Святого престола.

Большое жюри Пенсильвании более двух лет вело расследование многочисленных случаев сексуального насилия над несовершеннолетними в католических приходах городов Аллентаун, Эри, Гринсберг, Гаррисберг, Питтсбург и Скрантон, где проживают более 1,5 миллиона католиков. Как следует из доклада объемом более чем 1300 страниц, к преступлениям против несовершеннолетних оказались причастны более 300 представителей духовенства. Их жертвами на протяжении многих лет стали более тысячи человек.

Священнослужителям помимо изнасилований инкриминируются также принуждение к абортам, изготовление детской порнографии, а также сокрытие сексуальных преступлений. Срок давности по большинству этих фактов уже истек. Тем не менее, Исполнительный комитет конференции католических епископов США (USCCB) только что принял решение провести собственное расследование случаев педофилии, которые теперь стали достоянием общественности.