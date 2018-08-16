"Сотни педофилов, тысячи детей". Раскрыты шокирующие тайны церкви в США

Протестующий с плакатом у здания суда в Мельбурне, где рассматривается дело в отношении кардинала Джорджа Пелла. 1 мая 2018

Протестующий с плакатом у здания суда в Мельбурне, где рассматривается дело в отношении кардинала Джорджа Пелла. 1 мая 2018

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Тысяча детей и три сотни священников — в США опубликован доклад о многочисленных случаях педофилии в штате Пенсильвания. Его уже окрестили крупнейшим в истории разоблачением католической церкви в Америке. Однако, как выяснилось, практически все фигуранты не понесут наказания. Корреспондент РИА Новости изучил скандальный документ и выяснил, как жертвы педофилов пострадали и от американской системы правосудия.

"Пожелала сгореть в аду"

"Во время поездки в Поконос отец Фрэнсис Фромгольцер просил нас с подругой по очереди подсаживаться к нему на переднее сиденье. Там он гладил наши ноги. Потом мы остановились на отдых. Фромгольцер достал из машины одеяло и расстелил его прямо на земле. А затем принялся целовать и трогать нас за гениталии", — эту историю Джулианна рассказала большой коллегии присяжных штата Пенсильвания, опубликовавшей доклад о педофилии.

Тогда ей было 13 лет, ее подруге — 14. Священник и потом не раз приставал к ней. Сейчас Джулианне 68 лет, но она до сих пор помнит, что чувствовала в такие моменты: "Мне было очень мерзко, хотелось кричать и плакать… Я думала о том, как он будет гореть в аду".

Отец Фрэнсис убеждал девочку, что священник — "воплощение Бога на земле", а все совершаемые им действия "только ей во благо". Богобоязненная католичка поверила и десятилетиями молчала о насилии. Лишь в 2016 году она набралась смелости дать показания в суде. Вместе с ней шокирующие истории рассказали свыше тысячи жертв педофилов в рясах. Все это включили в 1356-страничный доклад с досье на более чем 300 священников.

"Но мы убеждены, что дети, чьи свидетельства не сохранились либо побоявшиеся говорить о случившемся, исчисляются тысячами", — утверждают составители документа.

Большинство жертв — мальчики, в основном препубертатного возраста, 10-13 лет. Присяжные также называют средства, с помощью которых священники заманивали жертв, — в частности, алкоголь и порнография. Многие эпизоды описаны до мельчайших — шокирующих — подробностей.

Власти обо всем знали

Доклад большой коллегии присяжных американские СМИ назвали самым крупным в истории разоблачением педофилов в католической церкви США и прочат ему славу знаменитого расследования газеты The Boston Globe, раскрывшей в 2002 году глобальную схему укрывательства педофилов.

О многочисленных случаях растления детей священниками знали католические епископы. Более того, они намеренно скрывали эти факты. Вот как это обычно происходило: жертва рассказывала на исповеди о произошедшем, священник докладывал епископу о собрате-педофиле, и того немедленно переводили в другой приход или отправляли на "богословские курсы" за пределы штата. Именно поэтому в докладе в подробностях приведены все этапы профессиональной карьеры растлителей.

"Они защищали собственную корпорацию любой ценой. Как показала коллегия присяжных, церковь относилась к жертвам с полным презрением… Она укрывала своих в течение десятилетий", — заявил журналистам генпрокурор штата Пенсильвания Джон Шапиро, инициировавший работу над докладом.

Но вот что интересно: документ разоблачает не только духовные власти, но и светские. Присяжные приводят конкретные примеры того, как американские прокуроры спускали на тормозах дела о педофилии.

В 1962 году полиция заинтересовалась священником прихода святой Моники Эрнесто Паоном. Его подозревали в "приставаниях к несовершеннолетним мальчикам", а также в "неправильном хранении оружия" — пастырь неоднократно давал в руки маленьким прихожанам пистолет.

Два года спустя окружной прокурор Роберт Мастер направил епископу Питтсбурга Винсенту Леонарду письмо, сообщив, что "во избежание нежелательной огласки" и ради сохранения репутации духовенства он "прекратил все расследования инцидентов с участием мальчиков". Так отец Эрнесто Паон, как и некоторые другие священники, оказался чист перед законом. Лишь в 2017 году экс-прокурор признался в суде, что пошел на это, поскольку хотел сделать карьеру в политике и рассчитывал на поддержку духовенства. К слову, сейчас каждый четвертый в Пенсильвании — католик, а 40 лет назад католичество исповедовало подавляющее большинство населения штата.

© AFP 2018 / Fabrice Coffrini Активисты международной организации против сексуальных надругательств над детьми Ending Clergy Abuse во время пресс-конференции в Женеве, Швейцария. 7 июня 2018 года © AFP 2018 / Fabrice Coffrini Активисты международной организации против сексуальных надругательств над детьми Ending Clergy Abuse во время пресс-конференции в Женеве, Швейцария. 7 июня 2018 года

Удар по папе

Католические епископы отвергли обвинения в непрозрачности своих дел. Сразу после публикации доклада один из его фигурантов, епископ Питтсбургский Дэвид Цубик, устроил пресс-конференцию, на которой попытался оправдать себя и собратьев. "Мы ничего не скрывали. По крайней мере, последние 30 лет все, что происходило в церкви, предавалось огласке", — клялся он журналистам.

Ватикан пока молчит, хотя, как говорится в докладе, цепочка укрывательства в ряде случаев доходила и до "града апостола Петра". Крупнейшие британские и американские СМИ называют "Пенсильванский доклад" крупнейшим поражением папы Франциска. А ведь тот много раз говорил, что "очистит Ватикан от скверны", и даже создал специальную комиссию по расследованию преступлений сексуального характера. Но ее работа уже который месяц парализована, хотя скандалы с педофилами возникают чуть ли не каждые две недели. В конце июля, например, из-за обвинений в педофилии добровольно снял с себя сан (впервые за сто лет) кардинал Теодор Маккарик из Вашингтона.

Еще недавно жертвы священников-педофилов призывали папу римского реформировать таинство исповеди. Теперь же, в разгар скандала в США, западные СМИ требуют от него публично признать поражение в борьбе с растлителями малолетних.

© AP Photo / Alessandra Tarantino Папа римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане © AP Photo / Alessandra Tarantino Папа римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане

Без тюрьмы

Что касается жертв фигурирующих в докладе "святых отцов", то они грозятся устроить акции протеста. А все потому, что из более чем 300 педофилов под суд пойдут только двое. В остальных случаях истек срок давности — таковы особенности уголовного права в США.

"Хорошо, что публика видит эти преступления. Но где правосудие? Почему эти люди не в тюрьме?" — задается вопросом Франческа Самбер из Питтсбурга.

Ее брата Майкла в детстве изнасиловал священник. Однако справедливости от американского правосудия он так и не добился. В 2010 году Майкл Самбер, как сообщила журналистам его сестра, покончил с собой.

Генпрокурор Джеймс Шапиро призвал создать для жертв, упомянутых в докладе, специальное "процессуальное окно": сделать исключение, чтобы они смогли подать на насильников в суд. Однако, по его словам, против этого активно выступает католическая церковь, известная в Америке тем, что ее представители могут без стука заходить в кабинет практически любого представителя американского политического истеблишмента.

Палки в колеса присяжным вставляли еще на этапе работы над докладом: как признался Шапиро, оттуда пришлось убрать упоминания о двух влиятельных католических священнослужителях. Белый дом все это время молчит, и американская общественность уверена, что педофилам в рясах и в этот раз все сойдет с рук. Причем благодаря не Ватиканскому холму, а Капитолийскому.