"Сотни педофилов, тысячи детей". Раскрыты шокирующие тайны церкви в США

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Тысяча детей и три сотни священников — в США опубликован доклад о многочисленных случаях педофилии в штате Пенсильвания. Его уже окрестили крупнейшим в истории разоблачением католической церкви в Америке. Однако, как выяснилось, практически все фигуранты не понесут наказания. Корреспондент РИА Новости изучил скандальный документ и выяснил, как жертвы педофилов пострадали и от американской системы правосудия.
"Пожелала сгореть в аду"
"Во время поездки в Поконос отец Фрэнсис Фромгольцер просил нас с подругой по очереди подсаживаться к нему на переднее сиденье. Там он гладил наши ноги. Потом мы остановились на отдых. Фромгольцер достал из машины одеяло и расстелил его прямо на земле. А затем принялся целовать и трогать нас за гениталии", — эту историю Джулианна рассказала большой коллегии присяжных штата Пенсильвания, опубликовавшей доклад о педофилии.
Отец Фрэнсис убеждал девочку, что священник — "воплощение Бога на земле", а все совершаемые им действия "только ей во благо". Богобоязненная католичка поверила и десятилетиями молчала о насилии. Лишь в 2016 году она набралась смелости дать показания в суде. Вместе с ней шокирующие истории рассказали свыше тысячи жертв педофилов в рясах. Все это включили в 1356-страничный доклад с досье на более чем 300 священников.
"Но мы убеждены, что дети, чьи свидетельства не сохранились либо побоявшиеся говорить о случившемся, исчисляются тысячами", — утверждают составители документа.
Большинство жертв — мальчики, в основном препубертатного возраста, 10-13 лет. Присяжные также называют средства, с помощью которых священники заманивали жертв, — в частности, алкоголь и порнография. Многие эпизоды описаны до мельчайших — шокирующих — подробностей.
Власти обо всем знали
Доклад большой коллегии присяжных американские СМИ назвали самым крупным в истории разоблачением педофилов в католической церкви США и прочат ему славу знаменитого расследования газеты The Boston Globe, раскрывшей в 2002 году глобальную схему укрывательства педофилов.
"Они защищали собственную корпорацию любой ценой. Как показала коллегия присяжных, церковь относилась к жертвам с полным презрением… Она укрывала своих в течение десятилетий", — заявил журналистам генпрокурор штата Пенсильвания Джон Шапиро, инициировавший работу над докладом.
Но вот что интересно: документ разоблачает не только духовные власти, но и светские. Присяжные приводят конкретные примеры того, как американские прокуроры спускали на тормозах дела о педофилии.
В 1962 году полиция заинтересовалась священником прихода святой Моники Эрнесто Паоном. Его подозревали в "приставаниях к несовершеннолетним мальчикам", а также в "неправильном хранении оружия" — пастырь неоднократно давал в руки маленьким прихожанам пистолет.
Два года спустя окружной прокурор Роберт Мастер направил епископу Питтсбурга Винсенту Леонарду письмо, сообщив, что "во избежание нежелательной огласки" и ради сохранения репутации духовенства он "прекратил все расследования инцидентов с участием мальчиков". Так отец Эрнесто Паон, как и некоторые другие священники, оказался чист перед законом. Лишь в 2017 году экс-прокурор признался в суде, что пошел на это, поскольку хотел сделать карьеру в политике и рассчитывал на поддержку духовенства. К слову, сейчас каждый четвертый в Пенсильвании — католик, а 40 лет назад католичество исповедовало подавляющее большинство населения штата.
Удар по папе
Католические епископы отвергли обвинения в непрозрачности своих дел. Сразу после публикации доклада один из его фигурантов, епископ Питтсбургский Дэвид Цубик, устроил пресс-конференцию, на которой попытался оправдать себя и собратьев. "Мы ничего не скрывали. По крайней мере, последние 30 лет все, что происходило в церкви, предавалось огласке", — клялся он журналистам.
Еще недавно жертвы священников-педофилов призывали папу римского реформировать таинство исповеди. Теперь же, в разгар скандала в США, западные СМИ требуют от него публично признать поражение в борьбе с растлителями малолетних.
Без тюрьмы
Что касается жертв фигурирующих в докладе "святых отцов", то они грозятся устроить акции протеста. А все потому, что из более чем 300 педофилов под суд пойдут только двое. В остальных случаях истек срок давности — таковы особенности уголовного права в США.
"Хорошо, что публика видит эти преступления. Но где правосудие? Почему эти люди не в тюрьме?" — задается вопросом Франческа Самбер из Питтсбурга.
Генпрокурор Джеймс Шапиро призвал создать для жертв, упомянутых в докладе, специальное "процессуальное окно": сделать исключение, чтобы они смогли подать на насильников в суд. Однако, по его словам, против этого активно выступает католическая церковь, известная в Америке тем, что ее представители могут без стука заходить в кабинет практически любого представителя американского политического истеблишмента.
Палки в колеса присяжным вставляли еще на этапе работы над докладом: как признался Шапиро, оттуда пришлось убрать упоминания о двух влиятельных католических священнослужителях. Белый дом все это время молчит, и американская общественность уверена, что педофилам в рясах и в этот раз все сойдет с рук. Причем благодаря не Ватиканскому холму, а Капитолийскому.