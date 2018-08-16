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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Сотни педофилов, тысячи детей". Раскрыты шокирующие тайны церкви в США

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© AFP 2018 / William WestПротестующий с плакатом у здания суда в Мельбурне, где рассматривается дело в отношении кардинала Джорджа Пелла. 1 мая 2018Протестующий с плакатом у здания суда в Мельбурне, где рассматривается дело в отношении кардинала Джорджа Пелла. 1 мая 2018
© AFP 2018 / William West

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Тысяча детей и три сотни священников — в США опубликован доклад о многочисленных случаях педофилии в штате Пенсильвания. Его уже окрестили крупнейшим в истории разоблачением католической церкви в Америке. Однако, как выяснилось, практически все фигуранты не понесут наказания. Корреспондент РИА Новости изучил скандальный документ и выяснил, как жертвы педофилов пострадали и от американской системы правосудия.

"Пожелала сгореть в аду"

"Во время поездки в Поконос отец Фрэнсис Фромгольцер просил нас с подругой по очереди подсаживаться к нему на переднее сиденье. Там он гладил наши ноги. Потом мы остановились на отдых. Фромгольцер достал из машины одеяло и расстелил его прямо на земле. А затем принялся целовать и трогать нас за гениталии", — эту историю Джулианна рассказала большой коллегии присяжных штата Пенсильвания, опубликовавшей доклад о педофилии.

Папа Римский Франциск. Архивное фото
© AFP 2018 / Vincenzo Pinto
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Тогда ей было 13 лет, ее подруге — 14. Священник и потом не раз приставал к ней. Сейчас Джулианне 68 лет, но она до сих пор помнит, что чувствовала в такие моменты: "Мне было очень мерзко, хотелось кричать и плакать… Я думала о том, как он будет гореть в аду".

Отец Фрэнсис убеждал девочку, что священник — "воплощение Бога на земле", а все совершаемые им действия "только ей во благо". Богобоязненная католичка поверила и десятилетиями молчала о насилии. Лишь в 2016 году она набралась смелости дать показания в суде. Вместе с ней шокирующие истории рассказали свыше тысячи жертв педофилов в рясах. Все это включили в 1356-страничный доклад с досье на более чем 300 священников.

"Но мы убеждены, что дети, чьи свидетельства не сохранились либо побоявшиеся говорить о случившемся, исчисляются тысячами", — утверждают составители документа.

© Фрагмент доклада коллегии суда присяжных Пенсильвании 40th Statewide Investigating Grand Jury Another Letter of Good Standing From the Diocese
© Фрагмент доклада коллегии суда присяжных Пенсильвании 40th Statewide Investigating Grand Jury
Another Letter of Good Standing From the Diocese

Большинство жертв — мальчики, в основном препубертатного возраста, 10-13 лет. Присяжные также называют средства, с помощью которых священники заманивали жертв, — в частности, алкоголь и порнография. Многие эпизоды описаны до мельчайших — шокирующих — подробностей.

Власти обо всем знали

Доклад большой коллегии присяжных американские СМИ назвали самым крупным в истории разоблачением педофилов в католической церкви США и прочат ему славу знаменитого расследования газеты The Boston Globe, раскрывшей в 2002 году глобальную схему укрывательства педофилов.

Папа Римский Франциск во время выступления в президентском дворце в Колумбии. 7 сентября 2017
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Франциск нашел способ победить педофилию. Паства против
О многочисленных случаях растления детей священниками знали католические епископы. Более того, они намеренно скрывали эти факты. Вот как это обычно происходило: жертва рассказывала на исповеди о произошедшем, священник докладывал епископу о собрате-педофиле, и того немедленно переводили в другой приход или отправляли на "богословские курсы" за пределы штата. Именно поэтому в докладе в подробностях приведены все этапы профессиональной карьеры растлителей.

"Они защищали собственную корпорацию любой ценой. Как показала коллегия присяжных, церковь относилась к жертвам с полным презрением… Она укрывала своих в течение десятилетий", — заявил журналистам генпрокурор штата Пенсильвания Джон Шапиро, инициировавший работу над докладом.

Но вот что интересно: документ разоблачает не только духовные власти, но и светские. Присяжные приводят конкретные примеры того, как американские прокуроры спускали на тормозах дела о педофилии.

В 1962 году полиция заинтересовалась священником прихода святой Моники Эрнесто Паоном. Его подозревали в "приставаниях к несовершеннолетним мальчикам", а также в "неправильном хранении оружия" — пастырь неоднократно давал в руки маленьким прихожанам пистолет.

© Фрагмент доклада коллегии суда присяжных Пенсильвании 40th Statewide Investigating Grand JuryThe District Attorney's Letter to Bishop Leonard
© Фрагмент доклада коллегии суда присяжных Пенсильвании 40th Statewide Investigating Grand Jury
The District Attorney's Letter to Bishop Leonard

Два года спустя окружной прокурор Роберт Мастер направил епископу Питтсбурга Винсенту Леонарду письмо, сообщив, что "во избежание нежелательной огласки" и ради сохранения репутации духовенства он "прекратил все расследования инцидентов с участием мальчиков". Так отец Эрнесто Паон, как и некоторые другие священники, оказался чист перед законом. Лишь в 2017 году экс-прокурор признался в суде, что пошел на это, поскольку хотел сделать карьеру в политике и рассчитывал на поддержку духовенства. К слову, сейчас каждый четвертый в Пенсильвании — католик, а 40 лет назад католичество исповедовало подавляющее большинство населения штата.

© AFP 2018 / Fabrice CoffriniАктивисты международной организации против сексуальных надругательств над детьми Ending Clergy Abuse во время пресс-конференции в Женеве, Швейцария. 7 июня 2018 года
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Активисты международной организации против сексуальных надругательств над детьми Ending Clergy Abuse во время пресс-конференции в Женеве, Швейцария. 7 июня 2018 года

Удар по папе

Католические епископы отвергли обвинения в непрозрачности своих дел. Сразу после публикации доклада один из его фигурантов, епископ Питтсбургский Дэвид Цубик, устроил пресс-конференцию, на которой попытался оправдать себя и собратьев. "Мы ничего не скрывали. По крайней мере, последние 30 лет все, что происходило в церкви, предавалось огласке", — клялся он журналистам.

Крест на рясе кардинала
© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
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Ватикан пока молчит, хотя, как говорится в докладе, цепочка укрывательства в ряде случаев доходила и до "града апостола Петра". Крупнейшие британские и американские СМИ называют "Пенсильванский доклад" крупнейшим поражением папы Франциска. А ведь тот много раз говорил, что "очистит Ватикан от скверны", и даже создал специальную комиссию по расследованию преступлений сексуального характера. Но ее работа уже который месяц парализована, хотя скандалы с педофилами возникают чуть ли не каждые две недели. В конце июля, например, из-за обвинений в педофилии добровольно снял с себя сан (впервые за сто лет) кардинал Теодор Маккарик из Вашингтона.

Еще недавно жертвы священников-педофилов призывали папу римского реформировать таинство исповеди. Теперь же, в разгар скандала в США, западные СМИ требуют от него публично признать поражение в борьбе с растлителями малолетних.

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане

Без тюрьмы

Что касается жертв фигурирующих в докладе "святых отцов", то они грозятся устроить акции протеста. А все потому, что из более чем 300 педофилов под суд пойдут только двое. В остальных случаях истек срок давности — таковы особенности уголовного права в США.

"Хорошо, что публика видит эти преступления. Но где правосудие? Почему эти люди не в тюрьме?" — задается вопросом Франческа Самбер из Питтсбурга.

Папа римский Франциск
© AFP 2018 / Vincenzo Pinto
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Ее брата Майкла в детстве изнасиловал священник. Однако справедливости от американского правосудия он так и не добился. В 2010 году Майкл Самбер, как сообщила журналистам его сестра, покончил с собой.

Генпрокурор Джеймс Шапиро призвал создать для жертв, упомянутых в докладе, специальное "процессуальное окно": сделать исключение, чтобы они смогли подать на насильников в суд. Однако, по его словам, против этого активно выступает католическая церковь, известная в Америке тем, что ее представители могут без стука заходить в кабинет практически любого представителя американского политического истеблишмента.

Палки в колеса присяжным вставляли еще на этапе работы над докладом: как признался Шапиро, оттуда пришлось убрать упоминания о двух влиятельных католических священнослужителях. Белый дом все это время молчит, и американская общественность уверена, что педофилам в рясах и в этот раз все сойдет с рук. Причем благодаря не Ватиканскому холму, а Капитолийскому.

© Фрагмент доклада коллегии суда присяжных Пенсильвании 40th Statewide Investigating Grand Jury Заключение доклада коллегии cуда присяжных
© Фрагмент доклада коллегии суда присяжных Пенсильвании 40th Statewide Investigating Grand Jury
Заключение доклада коллегии cуда присяжных
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Религия и мировоззрение
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
evro1_75
теперь понятно почему католическая церковь на Западе дала добро на однополые браки - они и сами там "разноцветные"... тьфу!!!
08:43
16.08.2018
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