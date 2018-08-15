Церковь отправила корабль с врачами в отдаленные села Новосибирской области

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Корабль-церковь отправился в верховья Оби в рамках духовно-просветительской и благотворительной миссии, организованной Новосибирской митрополией при поддержке региональных властей, на его борту находятся священники, врачи разных специальностей и социальные работники, сообщает в среду официальный сайт Московской патриархии.

Судно "Андрей Первозванный" в течение двух недель будет швартоваться у труднодоступных населенных пунктов Сузунского, Ордынского и Искитимского районов Новосибирской области. Священнослужители и врачи уже двадцать два года оказывают местным жителям духовную, врачебную и социальную помощь, говорится в сообщении.

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон совершил молебен на пристани городского речного вокзала и рассказал о социальных проектах, которые епархия реализует вместе с региональным правительством. "За годы сотрудничества был накоплен большой опыт просветительской и социальной работы, и нынешняя миссия — один из таких серьезных и долгосрочных проектов. Сельские жители с нетерпением ждут корабль-церковь, местная администрация делает все, чтобы обеспечить теплый прием миссионерам", — приводит слова иерарха Московская патриархия.

"Я уверен, что социальная работа пробуждает в людях чувство человеколюбия, сострадания и взаимопомощи. Там, куда мы приходим, мы меняем атмосферу.

Мы слишком часто встречаемся с черствостью, с жестокостью: у меня ничего не болит, а боль другого человека меня не волнует. А она должна стать моей болью. Тогда у нас будет правильный уход за больными. Мы должны вливать в них силу жизни, а для этого должна быть обстановка сострадания", — отмечал митрополит Тихон в интервью РИА Новости.