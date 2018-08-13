Патриарх Кирилл посетит Крайний Север

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит 17-21 августа ряд северных епархий — Нарьян-Марскую, Великоустюжскую и Котласскую, а также Соловецкий монастырь, где обсудит сохранение и развитие духовных центров русского севера, встретится с местными жителями, исследователями и военнослужащими, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Развитие северных епархий очень важно для церкви. Людям, которые живут и работают в сложных условиях Крайнего Севера, несомненно, нужна большая духовная поддержка. И здесь требуются особые усилия для развития церковной жизни. Именно поэтому патриарх ежегодно старается посещать северные епархии", — сказал РИА Новости Волков.

Нарьян-Марскую, Великоустюжскую и Котласскую епархии предстоятель Русской православной церкви посетит впервые. "Нарьян-Марская епархия находится под его особым попечением, налажено взаимодействие с присутствующими на ее территории военнослужащими Вооруженных сил РФ, а также с исследователями севера", — добавил Волков.

Вопрос сохранности северных храмов-памятников, как отметил собеседник агентства, "безусловно, очень актуален, и последнее трагическое происшествие подтверждает это". На минувшей неделе в карельской Кондопоге сгорела деревянная церковь Успения Божией Матери – памятник отечественного зодчества XVIII века.

"Думаю, тема сохранения и восстановления памятников русского севера может найти свое отражение в ходе предстоящих встреч патриарха, в особенности во время посещения Соловецкого монастыря. На протяжении многих лет патриарх целенаправленно занимается развитием этой обители и всего Соловецкого архипелага. К сожалению, в последние годы было множество различных сложностей, в том числе, связанных с финансированием восстановления монастыря. Предстоящее во время визита заседание попечительского совета монастыря выведет тему его восстановления на новый уровень", — подчеркнул Волков.

В программе патриаршего визита, в частности, знакомство со строящимися храмами Нарьян-Марской епархии и литургия 18 августа в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ). В тот же день предстоятель посетит Великий Устюг (Вологодская область), где совершит всенощное бдение в канун большого церковного праздника — Преображения Господня.

В сам день Преображения, 19 августа, патриарх Кирилл возглавит литургию в городе Котлас (Архангельская область). А 20 августа предстоятель Церкви проведет заседание попечительского совета по восстановлению Соловецкого монастыря. В день памяти его основателей — Зосимы и Савватия Соловецких — 21 августа патриарх Кирилл совершит на Соловках праздничную литургию.